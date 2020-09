Barella stende l'Olanda, Azzurri in vetta

La partita

Una bella Italia si impone 1-0 ad Amsterdam contro l'Olanda e conquista i primi tre punti nel Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League: decide la sfida il colpo di testa vincente di Nicolò Barella allo scadere del primo tempo.

L'Italia è brillante e crea molte occasioni: al 12' Barella recupera la palla ma la sua conclusione, leggermente deviata, finisce di pochissimo oltre la traversa. Poco dopo è Nicolò Zaniolo a provarci in acrobazia sul cross da sinistra di Leonardo Spinazzola ma la sfera finisce alta.

Il forcing azzurro continua: al 18' Lorenzo Insigne pesca Ciro Immobile in profondità ma il tentativo a giro dell'attaccante della Lazio sfiora il palo. Al 30' è l'Olanda a provarci con Georgino Wijnaldum: il No8 olandese salta secco Jorginho, taglia il campo palla al piede e conclude a rete ma Gianluigi Donnarumma sventa la minaccia in due tempi.

Al 35' è ancora l'Italia a rendersi pericolosa: Insigne rientra sul destro, calcia a giro ma il pallone finisce di pochissimo alla sinistra di Jasper Cillesen. Al 46' arriva meritatamente il gol dei ragazzi di Roberto Mancini: Insigne scambia in area con Immobile che pennella al centro dell'area piccola e pesca Barella. Il centrocampista nerazzurro svetta di testa e anticipa Nathan Akè insaccando sotto la traversa.

Nella ripresa l'Italia continua a dominare: ci provano prima Immobile e poi Insigne ma l'Olanda si salva. Al 55' la squadra di Dwight Lodeweges va vicino all'1-1 con Van de Beek che conclude al volo ma Donnarumma compie una parata strepitosa e respinge in calcio angolo.

Il finale di gara è emozionante: prima Memphis Depay va vicino al gol in sforbiciata, pochi secondi dopo è Moise Kean a divorarsi un gol clamoroso da pochi passi. Il risultato non cambia e gli Azzurri festeggiano meritatamente la prima vittoria nell'edizione 2020/21 di UEFA Nations League.

Reazioni

Roberto Mancini, Ct Italia: "Sono soddisfatto per la mentalità e per la prestazione della squadra, i ragazzi sono stati straordinari. Avremmo meritato di segnare almeno un altro gol".

Manuel Locatelli, centrocampista Italia: "È l'esordio dei sogni. Penso sia il momento più bello della mia carriera. C'è da cavalcare questo trend, per togliermi altre soddisfazioni. Quando giochi con giocatori di talento è più facile, Chiellini e Bonucci mi hanno aiutato tanto. Ho subito delusioni enormi, ora è una rinascita, voglio godermi questo momento con la testa sulle spalle".

Giorgio Chiellini, capitano Italia: "Oggi abbiamo vinto giocando da grande squadra, e probabilmente meritavamo qualche gol in più, e alla fine siamo stati bravi anche a difenderci. Era destino che giocassi in un appuntamento così importante, per questo mi è venuto da sorridere dopo l'equivoco di martedì. Siamo in testa al girone credo con merito".

M Getty Images

Formazioni

Olanda: Cillessen; Hateboer (Dumfries 70'), Veltman, Van Dijk, Aké (L de Jong 81'); De Roon, Van de Beek (Bergwijn 57'), F de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes 

Italia: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli (Cristante 81'), Jorginho, Barella; Insigne (Chiesa 90'), Immobile, Zaniolo (Kean 42')

Prossime partite

Il Gruppo A1 continua il prossimo mese, con Bosnia-Erzegovina - Olanda e Polonia - Italia domenica 11 ottobre.