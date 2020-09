Spagna-Ucraina 4-0: Ansu Fati entra nella storia

La Spagna batte facilmente l'Ucraina a Madrid con una doppietta di Sergio Ramos e un gol di Ansu Fati, che diventa il più giovane marcatore di sempre della Spagna.



La partita in pillole

Dopo soli 3', la gara propone un assaggio di quello che si vedrà nel primo tempo. Sulla sinistra, Fati tormenta per la prima volta Serhiy Kyrvstov, conquistando un calcio di rigore che Sergio Ramos trasforma con precisione.

Il capitano delle furie rosse firma la sua terza doppietta in nazionale poco prima della mezz'ora battendo Andriy Pyatov con un pallonetto di testa, ma a rubargli la scena 3' dopo è Fati.

Sergio Ramos ha segnato una doppietta AFP via Getty Images

Alla prima partenza da titolare con la Spagna, il talento del Barcellona si accentra dalla sinistra e fa partire una spettacolare conclusione da fuori area che non dà scampo a Pyatov. All'85', Ferrán Torres arrotonda il punteggio con il suo primo gol in nazionale.

L'Ucraina è ancora seconda nel Gruppo A4 Getty Images

Reazioni a caldo

Ansu Fati, attaccante Spagna: "Sono molto orgoglioso di questa partita. Prima di scendere in campo, il mister mi ha detto che ci sarebbe stato un solo esordio da titolare, e che quindi dovevo divertirmi. Chiederò ai miei compagni di firmarmi la maglietta e la appenderò in un posto speciale a casa, di fianco a quelle del debutto con il Barça in Liga e in Champions League".

Andriy Shevchenko, Ct Ucraina: "Era la nostra seconda partita a questo livello ed è stata troppo dura. I giocatori hanno dato tutto, non mi lamento. Purtroppo, però, il campionato ucraino non permette loro di giocare così tanto con questa intensità. La Spagna è una super squadra. Contro la Svizzera abbiamo dato tutto, quindi era difficile preparare fisicamente questa gara. Purtroppo le squadre erano di due livelli tecnici molto diversi".

Formazioni

Spagna: De Gea; Jesús Navas, Ramos (E. García 61'), Pau Torres, Reguilón; Olmo, Rodri (Óscar 69'), Thiago Alcántara, Merino; Fati, Gerard Moreno (Ferrán Torres 74')

Ucraina: Pyatov; Tymchyk, Matviyenko, Kryvtsov, Mykhaylichenko; Malinovskyi, Kharatin (Sydorchuk 63'), Zinchenko; Yarmolenko (Kovalenko 79'), Marlos (Tsygankov 55'), Yaremchuk

Prossima tappa

Il Gruppo A4 riprende sabato 10 ottobre con Spagna-Svizzera e Ucraina-Germania.