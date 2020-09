Svezia - Francia 0-1: Mbappé trascina la Francia

Riepilogo della partita

Una magia di Kylian Mbappé ha regalato tre punti alla Francia nella gara d'apertura contro la Svezia.

Mbappé ha segnato il gol vittoria da un'angolazione quasi impossibile poco prima della fine del primo tempo, battendo Robin Olsen sul suo palo.

La conclusione di Mbappé è stato l'unico tiro in porta della Francia in tutta la gara, ma il merito della vittoria va condiviso con Hugo Lloris per la difficile parata su Marcus Berg sullo 0-0.

Nel secondo tempo Lloris ha chiuso lo specchio della porta a Emil Forsberg mentre sul finale John Guidetti, entrato a partita in corsa, ha sbagliato la conclusione. Eppure la Francia sarebbe potuta andare sul 2-0 quando Anthony Martial è stato steso in area da Victor Lindelöf, ma Antoine Griezmann ha calciato il rigore sopra la traversa.

Kylian Mbappé ha segnato l'unico gol della partita

Statistiche

La Svezia ha perso solo due delle ultime 14 gare ufficiali

La Svezia aveva mantenuto la porta inviolata nelle tre precedenti partite di UEFA Nations League

La Francia ha perso appena due delle ultime 29 partite

Mbappé ha messo lo zampino in sette gol nelle ultime sette presenze in nazionale, segnando quattro reti e facendo tre assist.



La Francia ha vinto le ultime quattro trasferte senza subire gol

La Francia ha segnato per prima in 11 delle ultime 13 partite

Formazioni

Svezia: Olsen; Lustig, Jansson, Lindelöf, Bengtsson (Sema 88'); Larsson (Kulusevski 70'), Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Quaison (Guidetti 77').

Francia: Lloris; Upamecano, Varane, Kimpembe; Dubois (Mendy 88'), Kanté, Rabiot, Digne; Griezmann; Mbappé (Martial 77'), Giroud (Nzonzi 90')

Prossime partite

Entrambe scendono nuovamente in campo martedì; la Svezia ospiterà i campioni in carica del Portogallo mentre la Francia giocherà in casa contro la Croazia nella ripetizione della finale di Coppa del Mondo FIFA del 2018.