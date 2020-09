Portogallo - Croazia 4-1: vittoria larga per i campioni in carica

Il Portogallo, campione in carica della UEFA Nations League, ha allungato la sua striscia di imbattibilità a 17 partite, travolgendo la Croazia a Porto.

Riepilogo della partita

Senza il suo capitano Cristiano Ronaldo fuori per infortunio, il Portogallo ha colpito tre legni e ha dominato la Croazia nel primo tempo. Le conclusioni di João Félix, Diogo Jota e Guerreiro sono state respinte dai legni della porta prima del vantaggio firmato da João Cancelo, bravo a trafiggere un ispirato Dominik Livaković con una bella conclusione dalla distanza.

Prima dell'ora di gioco, Diogo Jota ha segnato la sua prima rete in nazionale dopo un taglio in area. João Félix poi ha messo la gara in cassaforte con un tiro potente da fuori area che è sfuggito ai guantoni di Livaković. Bruno Petković ha accorciato le distanze per la Croazia ma sul finale André Silva ha segnato la rete del 4-1 definitivo per i campioni in carica.

L'esultanza di Diogo Jota per il suo primo gol con la nazionale AFP via Getty Images

Statistiche

Il Portogallo non ha mai perso in tutte e sei le partite contro la Croazia (V5 P1).

Il Portogallo non perde una partita ufficiale in casa dopo aver segnato due gol dal settembre 2008.

Venti degli ultimi 25 gol del Portogallo sono stati segnati nel secondo tempo.

Formazioni

Portogallo: Lopes; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, João Moutinho (Sérgio Oliveira 81'), Bruno Fernandes; Bernardo Silva (Francisco Trincão 78'), Diogo Jota, João Félix (André Silva 87')

Croazia: Livaković; Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić; Pašalić (Brozović 61'), Kovačić; Brekalo (Perišić 61'), Vlašić, Rebić; Kramarić (Petković 74')

Prossime partite

Entrambe le squadre torneranno in campo martedì; la Croazia volerà in Francia per la 'ripetizione' della finale del Mondiale FIFA del 2018 mentre il Portogallo giocherà in trasferta contro la Svezia.