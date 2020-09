Italia - Bosnia-Erzegovina: dove guardarla, probabili formazioni, ultime notizie

L'Italia affronta la Bosnia-Erzegovina nel Gruppo 1 di UEFA Nations League a Firenze venerdì 4 settembre alle 20:45 CET.

I convocati

Italia

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino)

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Inter), Bonucci (Juventus), Caldara (Atalanta), Chiellini (Juventus), D'Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Roma), Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Spinazzola (Roma)

Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura (svincolato), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Gagliardini (Inter), Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Belotti (Torino), Bernardeschi (Juventus), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shanghai Shenua), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Everton), Lasagna (Udinese), Orsolini (Bologna)

Bosnia-Erzegovina

Portieri: Begović (Bournemouth), Burić (Hapoel Haifa), Šehić (Konyaspor)

Difensori: Bičkačić (Hoffenheim), Cipetić (Široki Brijeg), Ćivić (Ferencváros), Kolašinac (Arsenal), Kovačević (Ferencváros), Kvržić (Kayserispor), Saničanin (Vojvodina), Šunjić (Dinamo Moskva)

Centrocampisti: Bešić (Everton), Cimirot (Standard Liège), Danilović (Borac Banja Luka), Duljević (Nîmes), Gojak (Dinamo Zagreb), Hadžiahmetović (Konyaspor), Hajradinović (Kasımpaşa), Menalo (Dinamo Zagreb), Milošević (Konyaspor), Šabanadžović (AEK Athens), Višća (Başakşehir)

Attaccanti: Džeko (Roma), Hodžić (Fehérvár), Koljić (Universitatea Craiova)

I precedenti

• Le nazionali si sfidano per la quarta volta; il bilancio dell'Italia nei tre precedenti incontri è V2 S1.

• Di recente, le due squadre si sono affrontate nelle qualificazioni a EURO 2020. L'Italia ha vinto 2-1 a Torino e 3-0 a Sarajevo.

Le parole degli allenatori

Dušan Bajević, Ct Bosnia-Erzegovina: "Italia, Polonia e Olanda sono avversari tosti ed è difficile prevedere cosa accadrà. Il nostro obiettivo è ottenere il miglior piazzamento possibile e rimanere nella Lega A. Crediamo nei nostri giocatori e speriamo di poter ottenere i risultati che vogliamo. Sarà difficile giocare davanti a tribune vuote. Siamo tutti abituati a un'immagine diversa. Spero che si trovi al più presto una soluzione al coronavirus".

Roberto Mancini, Ct Italia: "Ricominciamo con una carica maggiore non giocando da tanto c'è ancora più voglia di tornare in campo e di rivedere la bella Italia che abbiamo lasciato qualche mese fa. Dobbiamo ripartire dall'entusiasmo che eravamo riusciti a creare nel gruppo di qualificazione, dalla voglia di rigiocare per la Nazionale e dalle basi e dalle certezze che abbiamo in questo momento, ovvero quelle di una squadra che sta giocando bene e si diverte. Contro la Bosnia non sarà una partita facile, poi valuteremo per quella di Amsterdam."

Le prossime tappe

Bosnia-Erzegovina - Polonia – 7 settembre

Olanda - Italia – 7 settembre