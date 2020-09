Olanda - Polonia: probabili formazioni, dove guardarla e ultime notizie

L'Olanda affronta la Polonia nel Gruppo 1 di UEFA Nations League Group, venerdì 4 settembre alle 20:45 ad Amsterdam.

Le squadre

Olanda

Portieri: Bizot (AZ), Cillessen (Valencia), Krul (Norwich)

Difensori: Aké (Man. City), De Vrij (Inter), Dumfries (PSV), Hateboer (Atalanta), Schuurs (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Veltman (Brighton), Wijndal (AZ)

Centrocampisti: Bergwijn (Tottenham), F. De Jong (Barcelona), De Roon (Atalanta), Fer (Feyenoord), Ihattaren (PSV), Strootman (Marseille), Van de Beek (Ajax), Wijnaldum (Liverpool)

Attaccanti: Babel (Galatasaray), L. De Jong (Sevilla), Depay (Lyon), Promes (Ajax)

Polonia

Portieri: Drągowski (Fiorentina), Fabiański (West Ham), Skorupski (Bologna), Szczęsny (Juventus)

Difensori: Bednarek (Southampton), Bereszyński (Sampdoria), Bochniewicz (Górnik Zabrze), Glik (Benevento), Jędrzejczyk (Legia), Karbownik (Legia), Kędziora (Dynamo Kyiv), Rybus (Lokomotiv Moskva), Walukiewicz (Cagliari)

Centrocampisti: Frankowski (Chicago Fire), Góralski (Kairat), Grosicki (West Brom), Jóźwiak (Lech Poznań), Kądzior (Dinamo Zagreb), Klich (Leeds), Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Linetty (Torino), Moder (Lech Poznań). Szymański (Dinamo Moskva), Zieliński (Napoli)

Attaccanti: Buksa (New England Revolution), Milik (Napoli), Piątek (Hertha Berlin)

Precedenti

• Il bilancio dell'Olanda in 15 partite contro la Polonia è V6 P6 S3. Gli olandesi sono imbattuti da sette gare (V4 P3), ovvero da una sconfitta per 2-0 a Chorzow nelle qualificazioni EURO del maggio 1979.

• La Polonia non ha mai vinto in sette partite giocate in Olanda contro i padroni di casa (P5 S2).

Le parole degli allenatori

Dwight Lodeweges, Ct ad interim Olanda: "Se c'è una cosa che ho notato in allenamento, è l'entusiasmo e la voglia di fare le cose per bene". Ognuno vuole mostrare all'altro quello che sa fare. In squadra ci sono giovani nuovi e veterani, e stanno tutti andando a tutto gas. Non ho preso in considerazione l'idea di convocare un sostituto [per il difensore infortunato Stefan de Vrij]. Mi sono guardato intorno e ho pensato: 'Ce la caveremo'".

Jerzy Brzęczek, Ct Polonia: "Ho parlato con Robert [Lewandowski] e abbiamo deciso che per lui era un buon momento per riposare più a lungo. Non sarà con noi per le sfide di settembre. Robert è atteso da un'altra stagione molto intensa che si concluderà con gli Europei che per noi sono importantissimi. Lewandowski rimane un giocatore fondamentale, il nostro capitano, ma per le partite contro l'Olanda e la Bosnia-Erzegovina dovremo farcela senza di lui".

Prossime gare

Bosnia-Erzegovina - Polonia – 7 settembre

Olanda - Italia – 7 settembre