Olanda - Polonia 1-0: decide un gol di Bergwijn

L'Olanda, seconda classificata in UEFA Nations League 2019, inizia la nuova edizione con una vittoria di misura ad Amsterdam.

La partita in pillole

Nel primo tempo, l'Olanda attacca di più ma non riesce a procurarsi occasioni nette. Dopo una conclusione a lato di Quincy Promes arriva anche la risposta della Polonia con Krzysztof Piątek, che impegna Jasper Cillessen. Il più vicino ad aprire le marcature è Frenkie de Jong, che batte al volo su una scucchiaiata di Memphis Depay ma colpisce il palo.

De Jong mette lo zampino anche in occasione del vantaggio. Su un suo cross, Hans Hateboer controlla al volo, la palla attraversa lo specchio della porta e finisce a Steven Bergwijn, che appoggia in rete e firma la sua prima rete in nazionale.

Bergwijn segna il gol decisivo Getty Images

Reazioni

Frenkie de Jong, centrocampista Olanda: "Abbiamo controllato bene la gara, ma dobbiamo essere più bravi a portare il pallone oltre la difesa o tra le linee".

Memphis Depay, attaccante Olanda: "Ovviamente ero molto contento, siamo tutti qui. È passato parecchio tempo. Abbiamo giocato il miglior calcio possibile e abbiamo portato a casa il risultato. Per me personalmente, è stato bello tornare in squadra dopo così tanto tempo".

Jan Bednarek, difensore Polonia: "Da un lato, dopo una sosta così lunga, non è andata male, ma dall'altro sappiamo che l'impegno da solo non porta punti. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma dobbiamo migliorare. In ogni caso vedo anche aspetti positivi su cui possiamo lavorare. La cosa più importante è essere pronti per EURO".

Formazioni

Olanda: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Bergwijn (Van de Beek 74'), Depay, Promes (L. de Jong 90')

Polonia: Szczęsny; Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński; Szymański, Klich, Krychowiak, Jóźwiak (Grosicki 71'); Zieliński (Moder 77'); Piątek (Milik 63')

L'Olanda esulta dopo il gol Getty Images

Prossima tappa

Entrambe le squadre scendono in campo lunedì: l'Olanda ospita l'Italia, mentre la Polonia va in Bosnia ed Erzegovina.