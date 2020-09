Germania - Spagna 1-1: Gayà salva La Roja

José Gayà segna all'ultimo respiro e regala alla Spagna il pareggio contro la Germania a Stoccarda.



La partita in pillole

Il primo tempo termina a reti inviolate nonostante una serie di occasioni su entrambi i fronti. La Germania inizia meglio e impegna David de Gea con Thilo Kehrer, Julian Draxler e Leroy Sané, ma la Spagna risponde prontamente: Kevin Trapp emula il collega avversario e si fa trovare pronto su Sergio Busquets e Rodrigo.

La squadra di Joachim Löw apre le marcature dopo l’intervallo con Timo Werner, che capitalizza un passaggio dell’esordiente Robin Gosens. La Germania sembra avviata verso la sua prima vittoria nella competizione: al 6’ di recupero, però, Rodrigo colpisce di testa in area e Gayà appoggia in rete, regalando un punto agli uomini di Luis Enrique.



Reazioni

Robin Gosens, difensore Germania: "È stata un'ottima gara, ma alla fine ci è mancata la condizione fisica. Non conoscevo nessuno quando sono arrivato qui, ma i ragazzi mi hanno fatto sentire subito come in famiglia. È stata una serata molto speciale, la mia prima presenza. Giocare in una difesa a tre, come sono abituato a fare nell'Atalanta, mi rende le cose più facili. Il mio compito è quello di coprire tutta la fascia sinistra e sono soddisfatto del modo in cui abbiamo giocato come squadra e della mia prestazione."

Timo Werner festeggia il gol della Germania Getty Images

Formazioni

Germania: Trapp; Kehrer, Rüdiger, Süle, Gosens; Can, Kroos; Sané (Ginter 62'), Gündoğan (Serdar 74'), Draxler; Werner (Koch 90').

Spagna: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayà; Ruiz (Óscar 79'), Thiago, Busquets (Merino 57'); Navas (Fati 46'), Rodrigo, Ferrán Torres.

Prossima tappa

Entrambe le squadre torneranno in campo domenica, quando la Spagna ospiterà l'Ucraina e la Germania andrà in scena in Svizzera.