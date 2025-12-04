Ottavi UEFA Futsal Champions League: Etoile Lavalloise e Sporting ai quarti

L'Etoile Lavalloise e Sporting CP sono qualificate agli ottavi di finale della nuova UEFA Futsal Champions League, mentre le altre partite di ritorno si disputeranno venerdì.

Si tratta del primo di una coppia di turni ad eliminazione diretta appena introdotti, che porteranno alle consuete finali a quattro squadre che si disputeranno in un'unica sede a maggio. I due volte campioni dello Sporting CP hanno avuto la meglio sull'AEK giovedì, dopo che lunedì i francesi dell'Etoile Lavalloise hanno completato una comoda vittoria complessiva contro l'Hjørring Futsal Klub.

Venerdì si completeranno le altre doppie sfide e tra le altre partite di andata della scorsa settimana, i detentori dell'Illes Balears Palma hanno pareggiato 2-2 contro l'Hit Kyiv all'ultimo minuto. Il Cartagena Costa Cálida, terzo nel 2024/25, e le ex vincitrici Benfica e Kairat Almaty hanno ottenuto convincenti vittorie in trasferta, mentre il Piast Gliwice ha recuperato da tre gol di svantaggio pareggiando a Semey e anche tra Prishtina e Riga il risultato è stato di 3-3.

Il sorteggio dei quarti di finale è già stato effettuato: l'Etoile Lavalloise affronterà il Semey o il Piast Gliwice, mentre lo Sporting CP sfiderà il Benfica se elimineranno l'Araz Naxçivan. Potrebbe esserci inoltre una possibile rivincita della drammatica semifinale del 2024/25, quando il Kairat Almaty sconfisse il Cartagena per 3-2. Questo turno è in programma lunedì 23 febbraio e venerdì 6 marzo.

Le 16 contendenti sono state decise dal turno principale, con 12 squadre che hanno superato il percorso A e quattro il percorso B. Con il nuovo format dell'edizione 2025/26, gli ottavi e i quarti di finale con gare di andata e ritorno sostituiscono il turno elite.

Quarti di finale Futsal Champions League Etoile Lavalloise - Semey / ﻿Piast Gliwice

Hit Kyiv / Illes Balears Palma - Prishtina 01 /﻿ Riga Futsal Club

Araz Naxçivan / Benfica - ﻿Sporting CP

Sporting Anderlecht / Kairat Almaty - Luxol St. Andrews / Cartagena Costa Cálida Partite il 23 febbraio e 6 marzo, la squadra citata per prima gicoa l'andata in casa. Le quattro vincitrici dei quarti di finale accedono alle finali in programma a Pesaro dall'8 al 10 maggio. Un ulteriore sorteggio stabilirà gli abbinamenti delle semifinali.

OTTAVI DI FINALE DI FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Ritorno

Venerdì 5 dicembre

Kairat Almaty - Sporting Anderlecht (16:00, andata: 7-3)

• Il Kairat, alla 22esima partecipazione, è stato due volte campione d'Europa e ha raggiunto la finale per la quarta volta la scorsa stagione.

• L'Anderlecht ha raggiunto le semifinali nel 2022/23, stagione in cui aveva pareggiato 2-2 con il Kairat al turno principale a Roosdaal. ﻿

Riga Futsal Club - Prishtina 01﻿ (18:30, andata: 3-3)

• Il Riga è arrivato agli ottavi di finale in tutte e tre le partecipazioni e, dopo solo 18 gare europee, è a un passo dal raggiungere i 100 gol segnati.

• Il Prishtina 01 ha partecipato al turno elite nel 2023/24.

Benfica - Araz Naxçivan (18:30, andata: 9-0)

• Il Benfica ha vinto il titolo nel 2009/10 ed è arrivato secondo nel 2003/04, conquistando anche tre terzi posti. Ha battuto l'Araz 7-0 al turno principale 2019/20.

• L'Araz è alla 20esima stagione europea (dietro solo al Kairat) ed è arrivato terzo nel 2013/14. ﻿

Piast Gliwice - Semey (19:00, andata 3-3)

• La sconfitta per 2-1 del Piast contro l'Anderlecht al turno principale è stata seguita da un pubblico record di 10.357 spettatori alla PreZero Arena Gliwice.

• Entrambe le squadre sono arrivate al turno elite nelle uniche partecipazioni precedenti (il Semey nel 2024/25 e il Piast nel 2022/23). ﻿

Illes Balears Palma - Hit Kyiv (19:30, andata 2-2)

• Il Palma ha vinto tre titoli di fila e non ha mai perso nelle sue 28 partite delle competizioni UEFA.

• L'Hit ha raggiunto il turno elite nel 2023/24, pareggiando 2-2 contro il Palma al Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

Cartagena Costa Cálida - Luxol St. Andrews (20:30, andata: 9-1)

• Il Cartagena ha conquistato il terzo posto al debutto la scorsa stagione.

• Il Luxol ha già raggiunto il turno elite nel 2022/23.

Orari CET

Giovedì 4 dicembre

Sporting CP - AEK Futsal Club 8-3 (tot: 19-3)

Lunedì 1 dicembre

Etoile Lavalloise - Hjørring Futsal Klu 7-4 (tot: 11-5)

Andata

Martedì 25 novembre

Hit Kyiv - Iles Balears Palma 2-2

Lunedì 24 novembre

Semey - Piast Gliwice 3-3

Araz Naxçivan - Benfica 0-9

Hjørring Futsal Klub - Etoile Lavalloise 1-4

Luxol St. Andrews - Cartagena Costa Cálida 1-9

L'esultanza di Pablo Ramirez (a sinistra) del Cartagena in casa del Luxol St. Andrews Domenic Aquilina

AEK Futsal Club - Sporting CP 0-11

Sporting Anderlecht - Kairat Almaty 3-7

Prishtina 01﻿ - Riga Futsal Club 3-3