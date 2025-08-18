Il meglio di Ricardinho: il capocannoniere assoluto di Futsal EURO e delle competizioni futsal UEFA per club

Ricardinho ha annunciato il suo ritiro dal futsal tre settimane prima del suo quarantesimo compleanno, mettendo il punto a una carriera ventennale che non ha praticamente eguali nello sport.

Con le maglie del Portogallo, del Benfica, dei giapponesi del Nagoya Oceans, degli spagnoli dell’Inter FS, dei francesi dell’ACCS Asnières Villeneuve 92, degli indonesiani del Pendekar United, dei lettoni del Riga Futsal Club e degli italiani del Genzano, Ricardinho ha conquistato oltre 30 trofei – tra cui una Coppa del Mondo FIFA di futsal, UEFA Futsal EURO 2018 e tre Coppe UEFA di futsal – oltre a numerosi riconoscimenti individuali.

Si ritira da leggenda, come miglior marcatore di sempre sia nelle fasi finali di UEFA Futsal EURO che delle competizioni UEFA di futsal per club: un percorso che lo ha visto disputare la sua prima finale con il Benfica nel 2003/04 e sfiorare l’approdo alle Final Four col Riga vent’anni dopo, nel 2023/24.

Ricardinho non ha lasciato il segno solo con trofei e statistiche, ma ha avuto il grande merito di aver fatto avvicinare al futsal tantissime persone grazie ai suoi gol spettacolari e le sue giocate ai limiti dell'impossibile. Icona assoluta di questo sport, in Europa e nel mondo, Ricardinho si è sempre mostrato generoso nel concedere autografi e selfie ai tifosi dopo le partite, qualunque fosse il risultato.

I numeri

Portogallo

Esordio: 26 giugno 2003 contro Andorra

Ultima presenza: 7 aprile 2022 contro Belgio

Portogallo presenze/gol: 188/142

Fase finale UEFA Futsal EURO presenze/gol: 21/22

Vincitore UEFA Futsal EURO: 2018

Fase finale Coppa del Mondo FIFA Futsal presenze/gol: 23/22

Vincitore Coppa del Mondo FIFA Futsal: 2021

Club

Esordio in competizioni UEFA per club: 15 ottobre 2003 (Benfica - Kaskada Gracanica)

Presenze in finali di competizioni UEFA per: 2 dicembre 2023 (Riga Futsal Club - Barça)

Competizioni UEFA per club, presenze/gol: 73/60 (Benfica, Inter FS, ACCS Asnières Villeneuve 92, Riga Futsal Club)

Vincitore UEFA Futsal Cup: 2010 (Benfica), 2017, 2018 (Inter FS)

Capocannoniere fase finale UEFA Futsal Cup: 2017 (Inter FS)

Vincitore campionato portoghese: 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 (Benfica)

Vincitore campionato giapponese: 2011, 2013 (Nagoya Oceans)

Vincitore campionato spagnolo: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (Inter FS)

Vincitore campionato francese: 2021 (ACCS Asnières Villeneuve 92)

Vincitore campionato lettone: 2024 (Riga Futsal Club)

Riconoscimenti individuali

Miglior Giocatore del Mondo by Futsal Planet: 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (record)

Capocannoniere UEFA Futsal EURO: 2016 (in condivisione), 2018

Giocatore del Torneo di UEFA Futsal EURO: 2018

Capocannoniere Coppa del Mondo FIFA di Futsal: 2016

Giocatore del Torneo della Coppa del Mondo FIFA di Futsal: 2021

22 Ricardinho (Portogallo)

20 Konstantin Eremenko (Russia)

17 Eder Lima (Russia)

16 Daniel (Spagna)

15 Serhiy Koridze (Ucraina)

60 Ricardinho (Benfica, Inter FS, Riga Futsal Club)

54 André Vanderlei (Action 21 Charleroi, Châtelineau Futsal)

50 Lúcio (Action 21 Charleroi, Iberia Tbilisi, Futsal Team Charleroi)

45 Vitaliy Borisov (AMMK Baku, Olimpik, Araz Naxçivan, Ekonomac Kragujevac)

44 Cirilo (FC Dynamo, Lokomotiv Daugavpils)