Turno preliminare di UEFA Futsal Champions League: AEK, Hjørring qualificate

Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League giunge al termine con le sfide di sabato 30 agosto, e dà il via alla 25ª edizione della competizione UEFA di futsal per club e alla prima con il nuovo format.

Nei due mini tornei che si sono conclusi venerdì,

AEK e Hjørring hanno si sono qualificate, mentre gli altri sei posti del turno principale del Percorso B si decideranno sabato.

Mentre l'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° al 23° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione dal turno principale, le altre 32 contendenti partecipano al turno preliminare. Le otto vincitrici dei mini-tornei in sede unica accedono al Percorso B del turno principale, in programma tra fine ottobre e inizio novembre e già sorteggiato.

Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.

Gruppo A (termina sabato)

Nel girone: FORCA (MKD, squadra ospitante), Murata (SMR), Yerevan Futsal Club (ARM), Encamp (AND)

Gruppo B (termina sabato)

Nel girone: Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo C (termina sabato)

Nel girone: Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)

Gruppo D (completato)

Qualificata al turno principale: Hjørring Futsal Klub (DEN)

Nel girone anche: Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), AEL Limassol (CYP), Maccabi Netanya (ISR), AEL Limassol (CYP)

Gruppo E (termina sabato)

Nel girone: Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)

Gruppo F (termina sabato)

Nel girone: Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)

Gruppo G (termina sabato)

Nel girone: Blue Magic Dublin (IRL), Buba Mara (BIH, squadra ospitante), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)

Gruppo H (completato)

Qualificata al turno principale: Nel girone: AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante)

Nel girone anche: Futsal Club Veszprém (HUN), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)

Guida alle squadre

All'esordio: Bolton (12ª partecipante inglese diversa, meno solo dell'Italia), Borås, Buba Mara, Ljuti Krajišnici, Tallinn BP, Vangölü, Veszprém, Vllaznia, Vrhnika

L'Araz, ex semifinalista, partecipa per la 20ª volta ed è seconda solo al Kairat Almaty; l'Encamp è alla 18ª partecipazione.

Calendario

Turno principale: 28 ottobre–2 novembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre

Ottavi di finale (andate e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre

Quarti di finale (andate e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo

Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio