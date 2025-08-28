Turno preliminare di UEFA Futsal Champions League: AEK, Hjørring qualificate
giovedì 28 agosto 2025
Intro articolo
AEK e Hjørring hanno vinto i loro gironi, mentre gli altri sei posti del turno principale del Percorso B si decideranno sabato.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League giunge al termine con le sfide di sabato 30 agosto, e dà il via alla 25ª edizione della competizione UEFA di futsal per club e alla prima con il nuovo format.
Nei due mini tornei che si sono conclusi venerdì,
AEK e Hjørring hanno si sono qualificate, mentre gli altri sei posti del turno principale del Percorso B si decideranno sabato.
Mentre l'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° al 23° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione dal turno principale, le altre 32 contendenti partecipano al turno preliminare. Le otto vincitrici dei mini-tornei in sede unica accedono al Percorso B del turno principale, in programma tra fine ottobre e inizio novembre e già sorteggiato.
Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.
Gruppi del turno preliminare
Gruppo A (termina sabato)
Nel girone: FORCA (MKD, squadra ospitante), Murata (SMR), Yerevan Futsal Club (ARM), Encamp (AND)
Gruppo B (termina sabato)
Nel girone: Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)
Gruppo C (termina sabato)
Nel girone: Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)
Gruppo D (completato)
Qualificata al turno principale: Hjørring Futsal Klub (DEN)
Nel girone anche: Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), AEL Limassol (CYP), Maccabi Netanya (ISR), AEL Limassol (CYP)
Gruppo E (termina sabato)
Nel girone: Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)
Gruppo F (termina sabato)
Nel girone: Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)
Gruppo G (termina sabato)
Nel girone: Blue Magic Dublin (IRL), Buba Mara (BIH, squadra ospitante), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)
Gruppo H (completato)
Qualificata al turno principale: Nel girone: AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante)
Nel girone anche: Futsal Club Veszprém (HUN), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)
Guida alle squadre
- All'esordio: Bolton (12ª partecipante inglese diversa, meno solo dell'Italia), Borås, Buba Mara, Ljuti Krajišnici, Tallinn BP, Vangölü, Veszprém, Vllaznia, Vrhnika
- L'Araz, ex semifinalista, partecipa per la 20ª volta ed è seconda solo al Kairat Almaty; l'Encamp è alla 18ª partecipazione.
Calendario
Turno principale: 28 ottobre–2 novembre
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre
Ottavi di finale (andate e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre
Quarti di finale (andate e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo
Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio
Gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League
Percorso A
Gruppo 1: Cartagena Costa Cálida (ESP), Sporting Anderlecht (BEL), Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Kauno Žalgiris (LTU)
Gruppo 2: Illes Balears Palma (ESP, squadra ospitante/campione in carica), Semey (KAZ), Etoile Lavalloise (FRA), Chrudim (CZE)
Gruppo 3: Benfica (POR), Riga Futsal Club (LVA), Loznica-Grad 2018 (SRB), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)
Gruppo 4: Sporting CP (POR), Kairat Almaty (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Prishtina 01 (KOS)
Partite: 28 ottobre - 2 novembre
Le prime tre squadre di ciascuno dei quattro gironi si qualificano per gli ottavi di finale.
Percorso B
Gruppo 5: Catania (ITA, squadra ospitante), Akaa (FIN), Vincente Gruppo E turno preliminare, Vincente Gruppo H turno preliminare
Gruppo 6: Lučenec (SVK), Futsal Minerva (SUI), Vincente Gruppo G turno preliminare, Vincente Gruppo D turno preliminare
Gruppo 7: United Galati (ROU), Differdange 03 (LUX), Vincente Gruppo F turno preliminare, Vincente Gruppo B turno preliminare
Gruppo 8: Hit Kyiv (UKR), Aurora Team (UKR), Vincente Gruppo C turno preliminare, Vincente Gruppo A turno preliminare
Partite: 28 ottobre - 2 novembre
I vincitori di ogni girone del percorso B del turno principale si qualificano per gli ottavi di finale.
I Gruppi 6, 7 e 8 sono stati sorteggiati senza squadra ospitante. I club di questi gironi dovranno decidere tra loro chi ospiterà il mini-torneo dopo il turno preliminare entro giovedì 4 settembre. Se i club non riescono a raggiungere un accordo, l'amministrazione UEFA effettuerà un sorteggio per determinare la squadra ospitante il giorno successivo.