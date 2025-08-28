UEFA.com funziona meglio su altri browser
Turno preliminare di UEFA Futsal Champions League: AEK, Hjørring qualificate

giovedì 28 agosto 2025

AEK e Hjørring hanno vinto i loro gironi, mentre gli altri sei posti del turno principale del Percorso B si decideranno sabato.

L'AEK, squadra ospitante del Gruppo H, ha passato il turno Getty Images for DFB

Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League giunge al termine con le sfide di sabato 30 agosto, e dà il via alla 25ª edizione della competizione UEFA di futsal per club e alla prima con il nuovo format.

Nei due mini tornei che si sono conclusi venerdì,

AEK e Hjørring hanno si sono qualificate, mentre gli altri sei posti del turno principale del Percorso B si decideranno sabato.

Mentre l'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° al 23° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione dal turno principale, le altre 32 contendenti partecipano al turno preliminare. Le otto vincitrici dei mini-tornei in sede unica accedono al Percorso B del turno principale, in programma tra fine ottobre e inizio novembre e già sorteggiato.

Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.

Gruppi del turno preliminare

Gruppo A (termina sabato)
Nel girone: FORCA (MKD, squadra ospitante), Murata (SMR), Yerevan Futsal Club (ARM), Encamp (AND)

Gruppo B (termina sabato)
Nel girone: Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo C (termina sabato)
Nel girone: Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)

Gruppo D (completato) 
Qualificata al turno principale: Hjørring Futsal Klub (DEN)
Nel girone anche: Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), AEL Limassol (CYP), Maccabi Netanya (ISR), AEL Limassol (CYP)

Gruppo E (termina sabato)
Nel girone: Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)

Gruppo F (termina sabato)
Nel girone: Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)

Gruppo G (termina sabato)
Nel girone: Blue Magic Dublin (IRL), Buba Mara (BIH, squadra ospitante), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)

Gruppo H (completato)
Qualificata al turno principale: Nel girone: AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante)
Nel girone anche: Futsal Club Veszprém (HUN), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)

Guida alle squadre

  • All'esordio: Bolton (12ª partecipante inglese diversa, meno solo dell'Italia), Borås, Buba Mara, Ljuti Krajišnici, Tallinn BP, Vangölü, Veszprém, Vllaznia, Vrhnika
  • L'Araz, ex semifinalista, partecipa per la 20ª volta ed è seconda solo al Kairat Almaty; l'Encamp è alla 18ª partecipazione.

Calendario

Turno principale: 28 ottobre–2 novembre
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre
Ottavi di finale (andate e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre
Quarti di finale (andate e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo
Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio

Gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League

Percorso A

Gruppo 1: Cartagena Costa Cálida (ESP), Sporting Anderlecht (BEL), Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Kauno Žalgiris (LTU)

Gruppo 2: Illes Balears Palma (ESP, squadra ospitante/campione in carica), Semey (KAZ), Etoile Lavalloise (FRA), Chrudim (CZE)

Gruppo 3: Benfica (POR), Riga Futsal Club (LVA), Loznica-Grad 2018 (SRB), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)

Gruppo 4: Sporting CP (POR), Kairat Almaty (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Prishtina 01 (KOS)

Partite: 28 ottobre - 2 novembre
Le prime tre squadre di ciascuno dei quattro gironi si qualificano per gli ottavi di finale.

Percorso B

Gruppo 5: Catania (ITA, squadra ospitante), Akaa (FIN), Vincente Gruppo E turno preliminare, Vincente Gruppo H turno preliminare

Gruppo 6: Lučenec (SVK), Futsal Minerva (SUI), Vincente Gruppo G turno preliminare, Vincente Gruppo D turno preliminare

Gruppo 7: United Galati (ROU)﻿, Differdange 03 (LUX), Vincente Gruppo F turno preliminare, Vincente Gruppo B turno preliminare

Gruppo 8: Hit Kyiv (UKR), Aurora Team (UKR), Vincente Gruppo C turno preliminare, Vincente Gruppo A turno preliminare

Partite: 28 ottobre - 2 novembre
I vincitori di ogni girone del percorso B del turno principale si qualificano per gli ottavi di finale.

I Gruppi 6, 7 e 8 sono stati sorteggiati senza squadra ospitante. I club di questi gironi dovranno decidere tra loro chi ospiterà il mini-torneo dopo il turno preliminare entro giovedì 4 settembre. Se i club non riescono a raggiungere un accordo, l'amministrazione UEFA effettuerà un sorteggio per determinare la squadra ospitante il giorno successivo.

 

 

