Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League inizia il 26 agosto

Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League si giocherà dal 26 al 30 agosto, dando il via alla 25ª edizione della competizione UEFA di futsal per club e alla prima con il nuovo format.

Mentre l'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° al 23° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione dal turno principale, le altre 32 contendenti partecipano al turno preliminare. Le otto vincitrici dei mini-tornei in sede unica accedono al Percorso B del turno principale, in programma tra fine ottobre e inizio novembre e già sorteggiato.

Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.

Gruppo A (27–30 agosto): Yerevan Futsal Club (ARM), Futsal Club FORCA (MKD, squadra ospitante), Encamp (AND), Murata (SMR)

Gruppo B (27–30 agosto): Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo C (27–30 agosto): Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)

Gruppo D (26–29 agosto): Hjørring Futsal Klub (DEN), AEL Limassol (CYP), Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), Maccabi Netanya (ISR)

Gruppo E (27–30 agosto): Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)

Gruppo F (27–30 agosto): Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)

Gruppo G (27–30 agosto): Buba Mara (BIH, squadra ospitante), Blue Magic Dublin (IRL), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)

Gruppo H (26–29 agosto): Futsal Club Veszprém (HUN), AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)

Guida alle squadre

All'esordio: Bolton (12ª partecipante inglese diversa, meno solo dell'Italia), Borås, Buba Mara, Ljuti Krajišnici, Tallinn BP, Vangölü, Veszprém, Vllaznia

L'Araz, ex semifinalista, partecipa per la 20ª volta ed è seconda solo al Kairat Almaty; l'Encamp è alla 18ª partecipazione.

Calendario

Turno principale: 28 ottobre–2 novembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre

Ottavi di finale (andate e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre

Quarti di finale (andate e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo

Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio