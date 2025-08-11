Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League inizia il 26 agosto
lunedì 11 agosto 2025
Intro articolo
Gli otto gironi decideranno le squadre che occuperanno gli ultimi posti nel percorso B del turno principale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League si giocherà dal 26 al 30 agosto, dando il via alla 25ª edizione della competizione UEFA di futsal per club e alla prima con il nuovo format.
Mentre l'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° al 23° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione dal turno principale, le altre 32 contendenti partecipano al turno preliminare. Le otto vincitrici dei mini-tornei in sede unica accedono al Percorso B del turno principale, in programma tra fine ottobre e inizio novembre e già sorteggiato.
Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.
Gruppi del turno preliminare
Gruppo A (27–30 agosto): Yerevan Futsal Club (ARM), Futsal Club FORCA (MKD, squadra ospitante), Encamp (AND), Murata (SMR)
Gruppo B (27–30 agosto): Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)
Gruppo C (27–30 agosto): Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)
Gruppo D (26–29 agosto): Hjørring Futsal Klub (DEN), AEL Limassol (CYP), Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), Maccabi Netanya (ISR)
Gruppo E (27–30 agosto): Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)
Gruppo F (27–30 agosto): Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)
Gruppo G (27–30 agosto): Buba Mara (BIH, squadra ospitante), Blue Magic Dublin (IRL), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)
Gruppo H (26–29 agosto): Futsal Club Veszprém (HUN), AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)
Guida alle squadre
- All'esordio: Bolton (12ª partecipante inglese diversa, meno solo dell'Italia), Borås, Buba Mara, Ljuti Krajišnici, Tallinn BP, Vangölü, Veszprém, Vllaznia
- L'Araz, ex semifinalista, partecipa per la 20ª volta ed è seconda solo al Kairat Almaty; l'Encamp è alla 18ª partecipazione.
Calendario
Turno principale: 28 ottobre–2 novembre
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre
Ottavi di finale (andate e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre
Quarti di finale (andate e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo
Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio
Gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League
Percorso A
Gruppo 1: Cartagena Costa Cálida (ESP), Sporting Anderlecht (BEL), Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Kauno Žalgiris (LTU)
Gruppo 2: Illes Balears Palma (ESP, squadra ospitante/campione in carica), Semey (KAZ), Etoile Lavalloise (FRA), Chrudim (CZE)
Gruppo 3: Benfica (POR), Riga Futsal Club (LVA), Loznica-Grad 2018 (SRB), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)
Gruppo 4: Sporting CP (POR), Kairat Almaty (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Prishtina 01 (KOS)
Percorso B
Gruppo 5: Catania (ITA, squadra ospitante), Akaa (FIN), Vincente Gruppo E turno preliminare, Vincente Gruppo H turno preliminare
Gruppo 6: Lučenec (SVK), Futsal Minerva (SUI), Vincente Gruppo G turno preliminare, Vincente Gruppo D turno preliminare
Gruppo 7: United Galati (ROU), Differdange 03 (LUX), Vincente Gruppo F turno preliminare, Vincente Gruppo B turno preliminare
Gruppo 8: Hit Kyiv (UKR), Aurora Team (UKR), Vincente Gruppo C turno preliminare, Vincente Gruppo A turno preliminare
I Gruppi 6, 7 e 8 sono stati sorteggiati senza squadra ospitante. I club di questi gironi dovranno decidere tra loro chi ospiterà il mini-torneo dopo il turno preliminare entro giovedì 4 settembre. Se i club non riescono a raggiungere un accordo, l'amministrazione UEFA effettuerà un sorteggio per determinare la squadra ospitante il giorno successivo.