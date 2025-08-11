Gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League
lunedì 11 agosto 2025
Gli otto gironi, che si giocheranno dal 28 ottobre al 2 novembre, decideranno le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.
Il turno principale di UEFA Futsal Champions League, che si giocherà tra il 28 ottobre e il 2 novembre, determinerà le squadre qualificate ai nuovi ottavi di finale a eliminazione diretta, che caratterizzano il nuovo format della 25ª edizione.
L'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° all'11° posto e dal 16° al 19° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono direttamente alla competizione nel Percorso A del turno principale. Le squadre classificate dal 12° al 15° e dal 20° al 23° posto accedono al Percorso B e saranno raggiunte dalle otto squadre che vinceranno i rispettivi gironi del turno preliminare tra il 26 e il 30 agosto.
Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.
Gruppi del turno principale
Percorso A
- Le prime tre squadre dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale. Le prime due classificate di ogni girone del Percorso A saranno teste di serie agli ottavi e incontreranno una terza classificata o una vincitrice dei gironi del Percorso B.
Gruppo 1: Cartagena Costa Cálida (ESP), Sporting Anderlecht (BEL), Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Kauno Žalgiris (LTU)
Gruppo 2: Illes Balears Palma (ESP, squadra ospitante/campione in carica), Semey (KAZ), Etoile Lavalloise (FRA), Chrudim (CZE)
Gruppo 3: Benfica (POR), Riga Futsal Club (LVA), Loznica-Grad 2018 (SRB), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)
Gruppo 4: Sporting CP (POR), Kairat Almaty (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Prishtina 01 (KOS)
Guida alle squadre
- La scorsa stagione, il Palma è diventato la prima squadra a vincere tre titoli consecutivi. Dal suo debutto nel 2022/23, ha inanellato ben 24 partite consecutive senza sconfitte nella competizione. Ha battuto il Semey per 4-1 al turno elite della scorsa stagione, mentre l'Etoile Lavalloise è stato la squadra ospitante delle finals del 2024/25 a Le Mans (primo club a fungere da squadra ospitante "neutrale").
- Il Kairat (secondo classificato la scorsa stagione) e lo Sporting CP hanno vinto due titoli, mentre il Benfica ha vinto nel 2009/10.
- Il Kairat è alla 22esima partecipazione, un record. L'anno scorso ha battuto lo Sporting per 3-2 al turno principale, ma aveva perso contro lo stesso club per 2-1 nella finale del 2018/19 ad Almaty.
- Il Cartagena, all'esordio, ha battuto lo Sporting conquistando il terzo posto la scorsa stagione. Ha pareggiato 4-4 con l'Anderlecht al turno principale.
- L'Anderlecht è arrivato in semifinale nel 2022/23. Quando si chiamava Halle-Gooik ha battuto il Kauno per 5-2 al turno elite del 2018/19.
- Il Benfica ha battuto il Luxol 6-0 al turno elite 2022/23. Il Loznica-Grad ha battuto il Luxol 3-1 al turno principale 2023/24.
Percorso B
- La vincitrice di ogni girone si qualifica agli ottavi di finale.
Gruppo 5: Catania (ITA, squadra ospitante), Akaa (FIN), Vincente Gruppo E turno preliminare, Vincente Gruppo H turno preliminare
Gruppo 6: Lučenec (SVK), Futsal Minerva (SUI), Vincente Gruppo G turno preliminare, Vincente Gruppo D turno preliminare
Gruppo 7: United Galati (ROU), Differdange 03 (LUX), Vincente Gruppo F turno preliminare, Vincente Gruppo B turno preliminare
Gruppo 8: Hit Kyiv (UKR), Aurora Team (UKR), Vincente Gruppo C turno preliminare, Vincente Gruppo A turno preliminare
I Gruppi 6, 7 e 8 sono stati sorteggiati senza squadra ospitante. I club di questi gironi dovranno decidere tra loro chi ospiterà il mini-torneo dopo il turno preliminare entro giovedì 4 settembre. Se i club non riescono a raggiungere un accordo, l'amministrazione UEFA effettuerà un sorteggio per determinare la squadra ospitante il giorno successivo.
Guida alle squadre
- L'Aurora fa il suo debutto perché l'Ucraina ha diritto per la prima volta a due partecipanti; la squadra si è classificata seconda dietro all'Hit Kyiv nella finale dei play-off del campionato.
Gironi turno preliminare
Gruppo A: Yerevan Futsal Club (ARM), Futsal Club FORCA (MKD, squadra ospitante), Encamp (AND), Murata (SMR)
Gruppo B: Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)
Gruppo C: Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)
Gruppo D: Hjørring Futsal Klub (DEN), AEL Limassol (CYP), Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), Maccabi Netanya (ISR)
Gruppo E: Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)
Gruppo F: Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)
Gruppo G: Buba Mara (BIH, squadra ospitante), Blue Magic Dublin (IRL), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)
Gruppo H: Futsal Club Veszprém (HUN), AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)
Tutti i gironi si giocano dal 27 al 30 agosto tranne i Gruppi D e H, in programma dal 26 al 29 agosto.
Calendario
Turno preliminare: 26–30 agosto
Turno principale: 28 ottobre–2 novembre
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo
Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio