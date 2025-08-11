Gironi del turno principale di UEFA Futsal Champions League

Il turno principale di UEFA Futsal Champions League, che si giocherà tra il 28 ottobre e il 2 novembre, determinerà le squadre qualificate ai nuovi ottavi di finale a eliminazione diretta, che caratterizzano il nuovo format della 25ª edizione.

L'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° all'11° posto e dal 16° al 19° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono direttamente alla competizione nel Percorso A del turno principale. Le squadre classificate dal 12° al 15° e dal 20° al 23° posto accedono al Percorso B e saranno raggiunte dalle otto squadre che vinceranno i rispettivi gironi del turno preliminare tra il 26 e il 30 agosto.

Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.

Gruppi del turno principale

Percorso A

Le prime tre squadre dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale. Le prime due classificate di ogni girone del Percorso A saranno teste di serie agli ottavi e incontreranno una terza classificata o una vincitrice dei gironi del Percorso B.

Gruppo 1: Cartagena Costa Cálida (ESP), Sporting Anderlecht (BEL), Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Kauno Žalgiris (LTU)

Gruppo 2: Illes Balears Palma (ESP, squadra ospitante/campione in carica), Semey (KAZ), Etoile Lavalloise (FRA), Chrudim (CZE)

Gruppo 3: Benfica (POR), Riga Futsal Club (LVA), Loznica-Grad 2018 (SRB), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)

Gruppo 4: Sporting CP (POR), Kairat Almaty (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Prishtina 01 (KOS)

Guida alle squadre

La scorsa stagione, il Palma è diventato la prima squadra a vincere tre titoli consecutivi. Dal suo debutto nel 2022/23, ha inanellato ben 24 partite consecutive senza sconfitte nella competizione. Ha battuto il Semey per 4-1 al turno elite della scorsa stagione, mentre l'Etoile Lavalloise è stato la squadra ospitante delle finals del 2024/25 a Le Mans (primo club a fungere da squadra ospitante "neutrale").

Il Kairat (secondo classificato la scorsa stagione) e lo Sporting CP hanno vinto due titoli, mentre il Benfica ha vinto nel 2009/10.

Il Kairat è alla 22esima partecipazione, un record. L'anno scorso ha battuto lo Sporting per 3-2 al turno principale, ma aveva perso contro lo stesso club per 2-1 nella finale del 2018/19 ad Almaty.

Il Cartagena, all'esordio, ha battuto lo Sporting conquistando il terzo posto la scorsa stagione. Ha pareggiato 4-4 con l'Anderlecht al turno principale.

L'Anderlecht è arrivato in semifinale nel 2022/23. Quando si chiamava Halle-Gooik ha battuto il Kauno per 5-2 al turno elite del 2018/19.

Il Benfica ha battuto il Luxol 6-0 al turno elite 2022/23. Il Loznica-Grad ha battuto il Luxol 3-1 al turno principale 2023/24.

Riepilogo finals 2024/25: il Palma vince a Le Mans

Percorso B

La vincitrice di ogni girone si qualifica agli ottavi di finale.

Gruppo 5: Catania (ITA, squadra ospitante), Akaa (FIN), Vincente Gruppo E turno preliminare, Vincente Gruppo H turno preliminare

Gruppo 6: Lučenec (SVK), Futsal Minerva (SUI), Vincente Gruppo G turno preliminare, Vincente Gruppo D turno preliminare

Gruppo 7: United Galati (ROU)﻿, Differdange 03 (LUX), Vincente Gruppo F turno preliminare, Vincente Gruppo B turno preliminare

Gruppo 8: Hit Kyiv (UKR), Aurora Team (UKR), Vincente Gruppo C turno preliminare, Vincente Gruppo A turno preliminare

I Gruppi 6, 7 e 8 sono stati sorteggiati senza squadra ospitante. I club di questi gironi dovranno decidere tra loro chi ospiterà il mini-torneo dopo il turno preliminare entro giovedì 4 settembre. Se i club non riescono a raggiungere un accordo, l'amministrazione UEFA effettuerà un sorteggio per determinare la squadra ospitante il giorno successivo.

Guida alle squadre

L'Aurora fa il suo debutto perché l'Ucraina ha diritto per la prima volta a due partecipanti; la squadra si è classificata seconda dietro all'Hit Kyiv nella finale dei play-off del campionato.

Gironi turno preliminare Gruppo A: Yerevan Futsal Club (ARM), Futsal Club FORCA (MKD, squadra ospitante), Encamp (AND), Murata (SMR) Gruppo B: Tigers Roermond (NED), Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL) Gruppo C: Vrhnika (SVN), Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR) Gruppo D: Hjørring Futsal Klub (DEN), AEL Limassol (CYP), Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), Maccabi Netanya (ISR) Gruppo E: Viten Orsha (BLR), Weilimdorf (GER), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB) Gruppo F: Araz Naxçivan (AZE), Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL) Gruppo G: Buba Mara (BIH, squadra ospitante), Blue Magic Dublin (IRL), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL) Gruppo H: Futsal Club Veszprém (HUN), AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG) Tutti i gironi si giocano dal 27 al 30 agosto tranne i Gruppi D e H, in programma dal 26 al 29 agosto.

Calendario

Turno preliminare: 26–30 agosto

Turno principale: 28 ottobre–2 novembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo﻿

Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio