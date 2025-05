Riepilogo Futsal Champions League 2024/25: il Palma entra nella storia

L'Illes Balears Palma entra nella storia vincendo la UEFA Futsal Champions League per la terza stagione consecutiva grazie a un 9-4 contro il Kairat Almaty per 9-4 in finale a Le Mans. La formazione spagnola aveva trionfato per la prima volta da padrona di casa nel 2022/23.

Risultati finals

Domenica 4 maggio



Finale

Illes Balears Palma - Kairat Almaty 9-4

Finale terzo posto

Cartagena Costa Cálida - Sporting CP 2-2 (Cartagena vince 3-1 dcr)

Venerdì 2 maggio



Semifinali

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida 3-2

Sporting CP - Illes Balears Palma 0-3

Giocatore del torneo: Neguinho (Palma) UEFA via Getty Images Neguinho è stato nominato Giocatore del Torneo della UEFA Futsal Champions League dagli osservatori tecnici UEFA.

4 Fabinho (Palma)

2 Alisson (Kairat)

2 Jesús Gordillo (Palma)

2 Gabriel Motta (Cartagena)

2 Mario Rivillos (Palma)



13 Fabinho (Palma)

13 Michele Podda (Catania)

12 Soufiane El Mesrar (Etoile Lavalloise)

10 Dedezinho (Semey)

9 Taulant Ismaili (FORCA)

Il Palma è il primo club a vincere tre titoli consecutivi, per di più nelle sue prime tre stagioni.

Il Palma non ha mai perso in 24 partite di Champions League dal suo debutto nel 2022/23. La precedente striscia di imbattibilità più lunga era di 21 partite.

Il tecnico del Palma, Antonio Vadillo, ha eguagliato il record di Jesús Velasco vincendo la competizione tre volte da allenatore. È anche diventato il primo allenatore a vincerla tre volte con la stessa squadra.

Luan Muller, Carlos Barrón e Mario Rivillos hanno partecipato a tutte e tre le finali vinte dal Palma.

Rivillos ha eguagliato il record di quattro finali vinte, a pari merito con Gabriel (Inter FS 2006, 2009; Barcellona 2012, 2014), Sergio Lozano (Barça 2012, 2014, 2020, 2022) e Ortiz (Inter FS 2009, 2017, 2018; Barcellona 2022).

Il Kairat ha disputato il torneo per la ventunesima stagione (record) e finora ha giocato 111 partite (altro primato). Lo Sporting è l'unica altra squadra ad averne disputate più di 100.

Lo Sporting ha partecipato alle finals post 2006 per l'undicesima volta (record), la dodicesima se contiamo la fase finale a otto squadre del 2002.

Questa stagione, lo Sporting ha portato il suo record di vittorie a 75 e di gol a 466.

L'allenatore dello Sporting, Nuno Dias, conta 19 partite e nove partecipazioni alle finals, entrambi record assoluti.

Il capitano dello Sporting, João Matos, ha giocato la sua 23esima partita alla fase finale. Il suo record complessivo di presenze è di 91.

Albo d'oro

UEFA Futsal Champions League

Finals a quattro squadre:

2025 (Le Mans): Illes Balears Palma (ESP) - Kairat Almaty (KAZ) 9-4

2024 (Yerevan): lles Balears Palma (ESP) - Barça (ESP) 5-1

2023 (Palma de Mallorca): lles Balears Palma (ESP) - Sporting CP (POR) 1-1dts, 5-3dcr

2022 (Riga): Barça (ESP) - Sporting CP (POR) 4-0

Finals a otto squadre:

2021 (Zara): Sporting CP (POR) - Barça (ESP) 4-3

Finals a quattro squadre:

2020 (Barcellona): Barça (ESP) - Murcia FS (ESP) 2-1

2019 (Almaty): Sporting CP (POR) - Kairat Almaty (KAZ) 2-1

UEFA FUTSAL CUP

Finals a quattro squadre:

2018 (Saragozza): Inter FS (ESP) - Sporting CP (POR) 5-2

2017 (Almaty): Inter FS (ESP) - Sporting CP (POR) 7-0

2016 (Guadalajara): Ugra Yugorsk (RUS) - Inter FS (ESP) 4-3

2015 (Lisbona): Kairat Almaty (KAZ) - Barça (ESP) 3-2

2014 (Baku): Barça (ESP) - FC Dynamo (RUS) 5-2dts

2013 (Tbilisi): Kairat Almaty (KAZ) - FC Dynamo (RUS) 4-3

2012 (Lleida): Barça (ESP) - FC Dynamo (RUS) 3-1

2011 (Almaty): Montesilvano (ITA) - Sporting CP (POR) 5-2

2010 (Lisbona): Benfica (POR) - Inter FS (ESP) 3-2dts

2009 (Ekaterinburg): Inter FS (ESP) - Sinara Ekaterinburg (RUS) 5-1

2008 (Mosca): Sinara Ekaterinburg (RUS) - Murcia FS (ESP) 4-4dts, 3-2rig

2007 (Murcia): FC Dynamo (RUS) - Inter FS (ESP) 2-1

Finali andata e ritorno:

2006: Inter FS (ESP) - FC Dynamo (RUS) 6-3/3-4 (9-7 tot.)

2005: Action 21 Charleroi (BEL) - FC Dynamo (RUS) 4-3/6-6 dts (10-9 tot.)

2004: Inter FS (ESP) - Benfica (POR) 4-1/3-4 (7-5 tot.)

2003: Playas de Castellón (ESP) - Action 21 Charleroi (BEL) 1-1/6-4 (7-5 tot.)

Finals a otto squadre:

2002 (Lisbona): Playas de Castellón (ESP) - Action 21 Charleroi (BEL) 5-1

Maggior numero di titoli

5 Inter FS

4 Barça

3 Palma

2 Kairat Almaty, Playas de Castellón, Sporting CP

Maggior numero di finali

8 Inter FS

7 Barça, Sporting CP

6 FC Dynamo

4 Kairat

3 Action 21 Charleroi, Palma

Maggior numero di presenze alle finals (dal 2007)



11 Sporting CP

10 Barça, Kairat

8 Inter FS

7 Benfica