Le finaliste di Futsal Champions League: Palma - Kairat

Il Palma, campione in carica della UEFA Futsal Champions League, punta a diventare la prima squadra a conquistare tre titoli consecutivi contro i due volte campioni del Kairat Almaty all'Antarès di Le Mans.

Programma delle Finals Venerdì 2 maggio:

Semifinali:

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida 3-2

Sporting CP - Illes Balears Palma 0-3 Domenica 4 maggio:

Finale per il terzo posto

Cartagena - Sporting CP (17:00)

Finale

Palma - Kairat (20:00) Orari CET

Miglior marcatore: Fabinho 9

Precedenti: Vincitore (2023, 2024)

2023/24: Vincitore (V5-1 vs Barça)

Record finali: V2 S0

In breve: Alla sua terza stagione europea, il Palma punta a diventare il primo club a vincere il titolo per tre anni di fila, mentre Antonio Vadillo potrebbe eguagliare il record di Jesús Velasco sollevando il trofeo per la terza volta da allenatore.

Highlights semifinale: Sporting CP 0-3 Palma

Palma - Kairat in Champions League 29 ottobre 2023: Palma 4-3 Kairat (turno principale, Palma de Mallorca, Spagna)

22 ottobre 2022: Kairat 2-2 Palma (turno principale, Roosdaal, Belgio)



Miglior marcatore: Alisson 6

Precedenti: Vincitore (2013, 2015)

2023/24: Turno Elite

Record finali: V2 S1

In breve: Dopo aver collezionato un record di 110 partite in questa competizione, il Kairat è stata l'unica squadra a qualificarsi dal girone elite con una partita in meno e punta a diventare il primo club non spagnolo a trionfare per tre volte.

Highlights semifinale: Kairat Almaty 3-2 Cartagena Costa Calida

