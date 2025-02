Semifinali di Futsal Champions League: Kairat-Cartagena, Sporting-Palma

Il Kairat Almaty affronta il Cartagena Costa Cálida e lo Sporting CP incontra i campioni in carica dell'Illes Balears Palma nelle semifinali di UEFA Futsal Champions League 2024/25, in programma venerdì 2 maggio all'Antarès di Le Mans. Due giorni dopo si terranno le finali per il primo e il terzo posto.

Ecco l'anteprima delle due semifinali dopo il sorteggio del 22 febbraio.

Calendario finals Venerdì 2 maggio:

Semifinali

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida (18:00)

Sporting CP - Illes Balears Palma (21:00) Domenica 4 maggio:

Finale terzo posto (17:00)

Finale (20:00) Orari CET

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida

Il Kairat, campione nel 2013 e nel 2015, vuole diventare il primo club non spagnolo a vincere la competizione tre volte.

Questa sarà la quinta semifinale tra il Kairat e una squadra spagnola. La formazione kazaka ha perso contro l'Inter FS nel 2009 e nel 2017 e contro il Barça nel 2021, ma aveva battuto quest'ultimo nel 2010 e nel 2013. Il Kairat ha sconfitto il Barça anche nella finale del 2015: sono state le sue uniche tre vittorie contro club spagnoli in 13 confronti diretti.

Il Kairat, che ha raggiunto il turno elite in tutte le 18 stagioni con questo format (e lo ha superato nove volte), ha giocato 109 partite nella competizione su 21 partecipazioni, stabilendo due record.

Della squadra che ha perso l'ultima semifinale contro il Barça nel 2021 rimangono solo Edson, Birzhan Orazov, Narun Serikov e Dauren Tursagulov. Higuita e Douglas Júnior sono partiti alla fine della scorsa stagione.

Il Kairat è stata l'unica squadra che si è qualificata dal turno elite con una partita d'anticipo.

Lo spagnolo Marlon Velasco è diventato allenatore del Kairat nel 2023. La stagione precedente, con il Noia, ha perso due volte contro il Cartagena di Duda all'esordio nella massima serie spagnola.

Il Cartagena spera di emulare Castellón (2002), Sinara Ekaterinburg (2008), Montesilvano (2011), Barça (2012), Ugra Yugorsk (2016) e Palma (2023) vincendo il titolo nella stagione d'esordio.

Duda, tecnico del Cartagena, ha allenato il Murcia FS, portandolo alla finale del 2008 e perdendo ai rigori contro l'Ekaterinburg.

Il Cartagena si è qualificato vincendo la finale degli spareggi contro il Murcia.  Si è conclusa così una striscia in cui Barça, Inter o Murcia avevano vinto il titolo ogni anno dopo l'ultimo trionfo del Castellón nel 2001.

Tomaz Braga militava nel Palma, vincitore del titolo all'esordio nel 2023, e si trasferito a Cartagena la stessa estate. Darío Gil (Murcia, 2020) e Waltinho (Sporting, 2022) sono stati vicecampioni in passato, mentre Souheil Mouhoudine ha giocato la finale del 2022 con l'ACCS (perdendo contro lo Sporting di Waltinho).

Caio Ruiz del Kairat è stato compagno di Waltinho nello Sporting nel 2021/22.

Mouhoudine è arrivato a Cartagena la scorsa estate dall'Etoile Lavalloise, il club che ospita le finals.

Precedenti nelle competizioni UEFA:

Nessuno

Cartagena (ESP)

Miglior marcatore: Pablo Ramirez 5

Miglior traguardo: prima partecipazione

Kairat Almaty (KAZ)

Migliori marcatori: Alisson, Kevin Arrieta, Edson 4

Miglior traguardo: campione (2013, 2015)

2023/24: turno elite

Bilancio semifinali: V3 S7

Sporting CP - Illes Balears Palma

Highlights finale Futsal Champions League 2023: Palma - Sporting CP 1-1 (dts, 5-3 dcr)

Il Palma ha battuto lo Sporting nella finale del 2023 e ha vinto il trofeo al debutto davanti al suo pubblico. Dopo il vantaggio del Palma con Mario Rivillos, Zicky ha pareggiato e ha mandato l'incontro ai tempi supplementari. Senza ulteriori gol si è andati ai calci di rigore e lo Sporting ha perso 5-3. Il Palma ha difeso il titolo a Yerevan la scorsa stagione, quando lo Sporting si è classificato quarto.

Il Palma ha battuto lo Sporting per 5-4 anche nel torneo precampionato che ha ospitato e vinto lo scorso ottobre.

Lo Sporting, vincitore nel 2019 e nel 2021, ha raggiunto le finals per la dodicesima volta. Se vincerà la semifinale accederà alla finale per l'ottava volta, eguagliando il record dell'Inter.

João Matos, che ha totalizzato un record di 89 presenze nelle competizioni UEFA, si appresta a disputare le sue undicesime finals con lo Sporting CP.

Nel turno principale, lo Sporting CP è diventato solo la seconda squadra a superare le 100 partite in questa competizione dopo il Kairat. Deteneva già il maggior numero di vittorie (ora 75) e gol (ora 464).

A gennaio lo Sporting ha ingaggiato nuovamente Vinícius Rocha (che ha fatto parte delle squadre vincitrici nel 2018/19 e nel 2020/21) in seguito all'infortunio occorso ad Allan Guilherme. Inoltre ha acquistato l'esperto Bruno Rafael.

Anche João Matos, Gonçalo e Alex Merlim hanno partecipato ai due precedenti trionfi dello Sporting. I gemelli Bernardo Paçó e Tomás Paçó, Pauleta, Zicky e Taynan hanno partecipato alla finale del 2021.

Nuno Dias si appresta a disputare la sua decima fase finale da allenatore dello Sporting e, come Antonio Vadillo del Palma, punta a un terzo trionfo personale (record.) Nessun allenatore ha mai vinto tre titoli con lo stesso club, ma possono riuscirci sia Dias che Vadillo.

Alla sua terza stagione europea, il Palma punta a diventare il primo club a vincere il trofeo per tre anni di fila. Castellón (2002, 2003) e Inter FS (2017, 2018) condividono il record di due trionfi consecutivi.

Il Palma è imbattuto da 22 partite nelle competizioni UEFA di futsal, una in più del precedente record (senza contare i rigori) detenuto da Castellón e Barça.

Rivillos, vincitore nel 2017 con l'Inter e con il Palma nel 2023 e nel 2024, può eguagliare il record di quattro trionfi personali attualmente condiviso da Gabriel, Sergio Lozano e Ortiz. Anche i portieri Luan Muller e Carlos Barrón puntano al terzo trionfo consecutivo con il Palma. Fabinho ha vinto nel 2023 ma si è infortunato nel 2024, quando Ernesto ha saltato la finale per squalifica.

Dopo la qualificazione alle finals, il Palma ha ingaggiato il pivot brasiliano Charuto.

Precedenti nelle competizioni UEFA:

Finale 2022/23: Palma - Sporting CP 1-1 (dts, Palma vince 5-3 dcr, Palma de Mallorca)

Sporting CP (POR)

Miglior marcatore: Taynan 6

Miglior traguardo: campione (2019, 2021)

2023/24: quarto posto

Bilancio semifinali: V7 S4

Palma (ESP, campione in carica)

Miglior marcatore: Fabinho 9

Miglior traguardo: campione (2023, 2024)

2023/24: campione (V5-1 contro Barça)

Bilancio semifinali: V2 S0

Le squadre delle finals