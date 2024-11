Gironi turno elite UEFA Futsal Champions League: le ultime

Il turno elite di UEFA Futsal Champions League si concluderà sabato.

I mini-tornei in sede unica coinvolgono le 16 squadre che hanno superato il turno principale, tra cui i campioni in carica dell'Illes Balears Palma, gli ex campioni di Kairat Almaty e Sporting CP, i semifinalisti 2022/23 dello Sporting Anderlecht e le debuttanti Cartagena Costa Cálida, Catania e Semey.

Le quattro vincitrici dei gironi accedono alla fase finale dell'1/2 e 3/4 maggio in una sede da definire.

Partite

Gruppo A (termina sabato)

Cartagena Costa Cálida (ESP, ospitante), Riga Futsal Club (LVA), United Galati (ROU), Catania (ITA)

Il Cartagena e il Catania sono al loro debutto in Europa e non hanno mai raggiunto la fase finale.

Il Catania è l'unica squadra proveniente dal turno preliminare.

Lo United Galati, che ha raggiunto il turno elite nel 2022/23, è allenato da Cacau, che ha guidato il Kairat alla vittoria nel 2012/13 e nel 2014/15. Il Cartagena è allenato da Duda, secondo classificato da allenatore del Murcia FS nel 2007/08.

Il Riga ha raggiunto il turno elite la scorsa stagione, al debutto.

Nessuna squadra proveniente dalla Romania o dalla Lettonia ha mai raggiunto la fase finale (anche se quella del 2022 si è giocata a Riga).

Gruppo B (termina sabato)

Kairat Almaty (KAZ), Olmissum (CRO), Futsal Dinamo (CRO, ospitante), Etoile Lavalloise (FRA)

Il Kairat è stato campione nel 2012/13 e nel 2014/15 e ha raggiunto il turno elite in tutte le 18 edizioni della competizione.

L'Olmissum è tra le ultime 16 squadre per la quarta volta in cinque stagioni.

L'Etoile Lavalloise ha raggiunto il turno elite, al debutto, la scorsa stagione.

La Dinamo ha raggiunto per la prima volta il turno elite. Ha battuto l'Olmissum nelle ultime due finali play-off del campionato croato.

Olmissum - Dinamo sarà la seconda partita tutta croata nella competizione, dopo la vittoria del Novo Vrijeme Makarska contro il MNK Pula per 2-0 nel turno principale 2022/23.Nessuna squadra croata ha mai raggiunto le final four dopo il 2006/07, ma l'MNK Split ha partecipato alla fase finale a otto squadre nell'edizione inaugurale del 2001/02, arrivando in semifinale.

Highlights semifinale 2022/23: Sporting CP - Anderlecht 7-1

Gruppo C (termina venerdì)

Sporting CP (POR, club ospitante), Sporting Anderlecht (BEL), Braga (POR), Plzeň (CZE),

Il Braga ha raggiunto il turno elite nell'edizione 2017/18. Ha battuto il Plzeň per 4-1 nel turno principale di questa stagione.

Durante il turno principale, lo Sporting, due volte campione, è diventato la seconda squadra a superare le 100 partite nella competizione dopo il Kairat. Lo Sporting aveva già stabilito il record per il maggior numero di vittorie (ora 75) e gol (ora 460).

Lo Sporting ha affrontato due volte un'altra squadra portoghese, il Benfica, in questa competizione, pareggiando 1-1 nel turno elite del 2018/19 e perdendo per 6-3 nella finale per il terzo posto del 2023/24 a Yerevan.

L'Anderlecht è stato semifinalista nel 2022/23, quando ha perso contro lo Sporting CP. Lo Sporting ha battuto l'Anderlecht anche nel turno elite della scorsa stagione, nel turno elite 2017/18 e nel turno principale 2016/17, quando il club belga si chiamava ancora Halle-Gooik.

Il Plzeň ha raggiunto il turno elite anche nel 2021/22, vincendo per 6-3 contro l'Halle-Gooik (nell'ultima stagione prima di diventare Anderlecht).

Gruppo D (termina sabato)

Illes Balears Palma (ESP, ospitante), Record Bielsko-Biała (POL), Lučenec (SVK), Semey (KAZ)

Il Palma ha vinto il titolo europeo nelle ultime due stagioni.

È imbattuto in tutte le 19 partite europee disputate finora. Se il Palma dovesse superare il turno elite senza perdere, supererebbe il record del Castellón, che non ha subito sconfitte in nessuna delle 21 partite nelle prime tre edizioni della vecchia Coppa UEFA di futsal.

La Polonia non ha mai avuto una squadra nella final four del torneo dopo il 2006/07, ma il Clearex Chorzów ha partecipato al torneo finale a otto squadre nell'edizione inaugurale del 2001/02.

Il Semey, in cui giocano Higuita e Ferrao, è al suo esordio in Europa.

Il Lučenec è al turno elite per la prima volta. Nessun club slovacco ha mai raggiunto la fase finale del torneo in precedenza.