Date e format della UEFA Futsal Champions League 2024/25

La UEFA Futsal Champions League 2024/25 prevede un turno preliminare, principale ed elite – giocati come minitornei in sede unica – e una fase finale a eliminazione diretta a quattro squadre in una sede da stabilire.

Le quattro federazioni più in alto nel ranking UEFA per nazionali di futsal a fine aprile 2023* (Portogallo, Spagna, Kazakistan e Croazia) iscrivono due rappresentanti, mentre le altre nazioni iscrivono un solo club.

*Russia esclusa

Il Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° all'11° e dal 16° al 19° posto nel ranking di UEFA Futsal Champions League accedono direttamente al Percorso A del turno principale. Tutte le altre squadre accedono alla competizione dal turno preliminare o direttamente al percorso B del turno principale.

Calendario

Sorteggio turno preliminare e principale: 4 luglio

Turno preliminare: 20–25 agosto

Turno principale: 22–27 ottobre

Sorteggio turno elite: 31 ottobre

Turno elite: 26 novembre–1 dicembre

Sorteggio fase finale: da confermare

Finals: 1 o 2 e 3 o 4 maggio

Tutte le date sono soggette a modifiche

Format

Turno preliminare (20–25 agosto)

• Partecipano a questo turno le squadre con il ranking più basso. Il numero esatto dipende dal livello delle partecipanti.

• Le squadre vengono sorteggiate in gironi da quattro (con fasce determinate in base ai coefficienti e squadre selezionate in anticipo come ospitanti, sorteggiate separatamente).

• Le vincitrici dei gironi e una o più migliori seconde (a seconda del numero di iscritte) accedonoal turno principale.

Turno principale (22–27 ottobre)

Percorso A

• Seguono questo percorso il Palma campione in carica, le successive 11 squadre con il miglior ranking e le squadre dal 16° al 19° posto nel ranking.

• Come al sorteggio precedente, le squadre vengono suddivise in quattro fasce. Quattro vengono designate come ospitanti e sorteggiate separatamente, pur mantenendo la fascia assegnata. Sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

• Le prime tre classificate dei quattro gironi accedono al turno elite.

Percorso B

• Le squadre classificate dal 12° al 15°posto e alcune squadre classificate dal 20° posto in poi (a seconda del numero di iscritte) seguono questo percorso e saranno raggiunte dalle squadre che hanno superato il turno preliminare. In totale saranno 16 le squadre coinvolte in questo percorso.

• Le vincitrici dei quattro gironi (giocati come minitornei in sede unica) avanzano al turno elite.

Turno elite (26 novembre–1 dicembre)

• Le 16 squadre si sfideranno in quattro gironi da quattro, sorteggiati il 31 ottobre. Le fasce saranno confermate prima del sorteggio.

• Le quattro vincitrici dei gironi accederanno alla fase finale.

Fase finale

• La fase finale è un evento a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica e si disputa il primo fine settimana di maggio. Il luogo e le date esatte (anche del sorteggio) sono da stabilire.