Semifinali UEFA Futsal Champions League: vincono Barça e Palma

Il Maiorca Palma Futsal, campione in carica della UEFA Futsal Champions League, affronterà il Barça nella finale di domenica. In semifinale, le due squadre spagnole hanno eliminato rispettivamente Benfica e Sporting CP.

Programma Finals Venerdì 3 maggio Semifinali:

Benfica - Mallorca Palma Futsal 4-4 (3-4 dcr)

Barça - Sporting CP 5-4



Sabato 5 maggio Finale terzo posto:

Sporting CP - Benfica (15:00)

Finale:

Barça - Palma (18:00) Tutto gli orari CET, l'ora locale è due ore avanti.

Il Palma, sotto di due reti a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari, realizza un'incredibile rimonta e porta la sfida ai tempi supplementari. Il capitano del Palma, Carlos Barrón, è l'eroe dei calci di rigore e regala alla squadra spagnola la seconda finale consecutiva.

Lúcio Rocha, che compirà 20 anni domenica, porta il Benfica in vantaggio al 7', con un tiro al volo sul calcio d'angolo di Afonso Jesus. La reazione del Palma non tarda ad arrivare e nel giro di due minuti trova il pareggio con Jesús Gordillo che devia in porta la punizione di Vilian Lourenço. I campioni in carica sfiorano il 2-1 ma è il Benfica a portarsi in vantaggio con Jacaré che sfrutta il cross basso di Afonso Jesus.

All'inizio del secondo tempo, Lúcio Jr supera il difensore avversario e insacca il pallone alle spalle del portiere, portando il Benfica in vantaggio di due gol. Le speranze del Palma si affievoliscono con il secondo cartellino giallo per Ernesto, ma la squadra spagnola resiste per due minuti con l'uomo in meno e, poco dopo, Luan Muller accorcia le distanze con un tiro potente dalla distanza.

Poco più tardi, Lúcio Jr approfitta della posizione avanzata del portiere avversario e calcia dalla distanza un pallone recuperato nella propria area di rigore. Il Benfica è di nuovo due gol avanti a pochi minuti dalla fine. Ma è proprio Luan Muller che, da posizione defilata, pesca in mezzo Marcelo che realizza il gol del 3-4.

Arthur sfiora il gol che potrebbe chiudere la partita ma la sua conclusione potente è di poco larga. A un minuto dalla fine, però, Luan Muller trova ancora la via del gol, finalizzando un'azione corale del Palma.

La parata decisiva nei calci di rigore UEFA via Sportsfile

Nonostante i tempi supplementari siano ricchi di occasioni da entrambe le parti, si arriva ai calci di rigore. Barrón blocca gli ultimi due tentativi del Benfica, consentendo al Palma di conquistare la finale. Il Benfica ha perso cinque semifinali consecutive dopo il trionfo del 2010, mentre il Palma è imbattuto da 15 partite in Europa.

Matheus Rodrigues realizza il gol del decisivo 5-4 ma è la fase difensiva del Barça a fare la differenza e a regalare ai Blaugrana la settima finale in questa competizione.

Nella seconda semifinale lo Sporting entra in campo con grande aggressività e trova il vantaggio nel primo minuto con un potente tiro al volo di Tomás Paçó su rimessa laterale di Alex Merlim.

Poco prima della metà del primo tempo, Mamadou Toure batte una rimessa laterale verso il centro dell'area dove non può arrivare nessuno dei suoi compagni ma la sfera viene deviata in porta dal difensore avversario. Ed è proprio il Barça a trovare il gol del vantaggio, sfruttando una disattenzione difensiva della squadra portoghese su calcio d'angolo, Adolfo trova il tap-in vincente e ribalta il risultato iniziale. Nonostante lo svantaggio, lo Sporting dimostra di essere ancora pienamente in partita con la traversa colpita dalla conclusione potente di Pauleta.

A 4 minuti dalla fine del primo tempo, il Barça spreca l'occasione di portarsi sul 3-1, fallendo un calcio di rigore con Catela e, pochi secondi più tardi ne approfitta il Benfica che trova il gol del pari con il tap-in vincente di Zicky su assist di Merlim.

Il Benfica continua a spingere e un intervento falloso di Didac Plana su Zicky porta ad un rigore per la squadra ospite. Sul dischetto si presenta Hugu Neves che si fa parare il rigore ma è rapido sulla respinta e riesce a portare in vantaggio la sua squadra.

La partita è senza respiro e arriva prontamente la risposta del Barça con il tiro rasoterra di Antonio Peréz. Tutto è in equilibrio al termine del primo tempo.

All'inizio della ripresa il Barça si porta subito in vantaggio con un grande tiro di Catela dal limite dell'area. La risposta del Benfica arriva pochi minuti più tardi quando Tatinho colpisce al volo la sfera al centro dell'area.

Matheus Rodrigues festeggia dopo aver segnato il gol decisivo UEFA via Sportsfile

Matheus Rodrigues si libera dal difensore con una finta e trova lo spazio per spiazzare il portiere con un grande tiro sotto l'incrocio. Il Barça si tiene stretto il vantaggio e continua a gestire bene le manovre offensive degli avversari che attaccano a pieno organico, mentre si avvicina la fine del secondo tempo.

Con il risultato finale di 5-4, il Barça raggiunge la sua settima finale. Domenica, in una finale tutta spagnola, i Blaugrana affronteranno i campioni in carica del Maiorca Palma Futsal.