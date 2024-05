Anteprima semifinali Futsal Champions League: Benfica-Palma, Barça-Sporting

Le finals di UEFA Futsal Champions League si disputano venerdì alla Demirchyan Arena SCC di Yerevan (Armenia).

UEFA.com passa in rassegna le sfide tra quattro squadre che sperano di riconquistare il titolo. Domenica si giocheranno la finale per il terzo e per il primo posto.

Programma finals Venerdì 3 maggio Semifinali:

Benfica - Mallorca Palma Futsal (16:00)

Barça - Sporting CP (19:00) Domenica 5 maggio Finale terzo posto:

Barça / Sporting CP - Benfica / Palma (15:00)

Finale:

Barça / Sporting CP - Benfica / Palma (18:00) Orari CET (l'Armenia è due ore avanti)

Un anno dopo il 4-3 del Palma sul Benfica in una combattuta semifinale prima di vincere il titolo all'esordio, le due squadre si ritrovano allo stesso turno. Quella sconfitta è stata la quarta consecutiva per il Benfica in questa fase; la serie negativa è iniziata nel 2011, un anno dopo aver vinto il suo unico titolo. Il Palma, per contro, non ha ancora subito sconfitte in nessuna delle 14 partite europee disputate.

Highlights semifinale 2023: Palma - Benfica 4-3

Mário Silva, allenatore Benfica: "Il [Palma] è una squadra molto dinamica, con giocatori di qualità superiore alla media. Arriva in fiducia perché deve difendere il titolo, ma noi proveremo a fare il risultato che vogliamo, arrivare in finale e poi vincere la competizione".

Antonio Vadillo, allenatore Palma: "È una sfida equilibrata e soprattutto emozionante. Vale la pena ricordare che andare in finale di UEFA Futsal Champions League non è facile, ma farlo per due anni di fila è difficilissimo".

Conosciamo le semifinaliste

Il Barça è l'unica delle quattro finaliste assenti a Palma di Maiorca lo scorso anno, ma stavolta c'è e vuole eguagliare il record di cinque titoli dell'Inter. Lo Sporting, però, può vantare un curriculum simile a questo livello e punta a raggiungere la quarta finale consecutiva (record) nonché la settima in otto anni. Questa sarà la quarta sfida tra i due club nella fase finale: il Barça ha battuto lo Sporting in semifinale nel 2011/12 e 2014/15, la squadra di Lisbona ha sconfitto i blaugrana 4-3 nella finale del 2021 (vincendo il suo secondo titolo) ma 12 mesi dopo ha perso 4-0 in finale.

Highlights finale 2022: Barça - Sporting CP 4-0

Jesús Velasco, allenatore Barça: "Sapevamo che qualsiasi avversaria sarebbe stata difficile. Lo Sporting è sicuramente la squadra più competitiva, gioca con molta intensità e lotta su ogni pallone. Non molla mai".

Nuno Dias, allenatore Sporting: "Il Barça è una squadra piena di talento, non ha bisogno di presentazioni. Ha una grande qualità collettiva e tanti giocatori che possono decidere una partita da soli. Nonostante gli infortuni e le avversità è primo in campionato e questo la dice lunga sulla sua forza".

Highlights finale 2021: Barça - Sporting CP 3-4

