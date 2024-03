Gli allenatori pronti per le finals di Futsal Champions League

Il Benfica sfiderà i campioni in carica del Maiorca Palma Futsal mentre il Barça dovrà vedersela con lo Sporting CP nelle semifinali di UEFA Futsal Champions League, il 3 maggio alla Demirchyan Arena SCC di Yerevan dopo il sorteggio svolto nella capitale dell'Armenia.

Ecco il commento dei quattro allenatori che sperano di conquistare il titolo.

Programma delle finali Venerdì 3 maggio Semifinali

Benfica - Mallorca Palma Futsal (16:00)

Barça - Sporting CP (19:00) Domenica 5 maggio Finale per il terzo posto:

Barça / Sporting CP - Benfica / Palma (15:00)

Finale:

Barça / Sporting CP - Benfica / Palma (18:00) Orari calcio d'inizio CET (l'Armenia è due ore avanti)

Guida alle semifinali

Benfica - Mallorca Palma Futsal

Mário Silva, allenatore del Benfica: "le due sfide tra una squadra portoghese e una spagnola potrebbero determinare una finale tutta portoghese per la prima volta nella storia della competizione. Indipendentemente da ciò, i nostri avversari sono i campioni d'Europa in carica e quest'anno sono ancora più forti. Hanno alcuni ex giocatori del Benfica che, oltre a conoscerci bene, portano al Palma anche un'identità diversa, un'esperienza e una conoscenza maggiore in questo tipo di competizioni.

"È una squadra molto dinamica, con giocatori di qualità individuale superiore alla media, vorranno difendere il titolo e arriveranno molto preparati. Ma avremo la tranquillità e la fiducia necessarie per ottenere il risultato che sogniamo, arrivare in finale e poi vincere la competizione."

Highlights semifinale 2023: Palma - Benfica 4-3

Antonio Vadillo, allenatore del Palma: "Sono gli stessi avversari della scorsa stagione [quando il Palma, allora padrone di casa, ha battuto il Benfica 4-3 in semifinale]. La sfida sarà equilibrata ed emozionante. Vale la pena ricordare che raggiungere la finale della UEFA Futsal Champions League non è da tutti. Farlo per due anni consecutivi sarà ancora più difficile.

"Ci prepareremo al meglio. È una competizione che ci piace, nella quale ci sentiamo a nostro agio. Questa volta purtroppo non avremo il supporto di tutti i nostri tifosi ma, naturalmente, alcuni ci seguiranno e saranno di grande aiuto."

Conosci le finaliste

Barça - Sporting CP

Jesús Velasco, allenatore del Barça: "Qualsiasi avversario sarebbe stato molto impegnativo ma lo Sporting è sicuramente la squadra più competitiva, gioca con molta intensità, lottando su ogni pallone.

"Ovviamente, vale anche per le altre tre squadre, ma noi abbiamo una certa esperienza in questo tipo di partite. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza e da lì partiremo per affrontare questa partita decisiva".

Highlights finale 2022: Barça - Sporting CP 4-0

Nuno Dias, allenatore dello Sporting: "Qualsiasi avversario sarebbe stato temibile, siamo di fronte a tre campioni d'Europa – quattro, se contiamo lo Sporting CP – tutte squadre abituate a questi palcoscenici."

"Il Barça è una squadra piena di talenti, non ha bisogno di presentazioni. Ha una grande qualità collettiva e tanti giocatori che possono decidere individualmente una partita. Nonostante gli infortuni rimangono in testa al campionato spagnolo e questo la dice lunga sulla loro forza".