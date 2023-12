Le squadre delle finals di Futsal Champions League: Barça, Benfica, Palma, Sporting CP

I campioni in carica e tre ex vincitrici si affrontano nelle finals di UEFA Futsal Champions League a maggio.

I detentori del Maiorca Palma Futsal, che hanno alzato la coppa all'esordio la scorsa stagione, saranno affiancati dallo Sporting CP (battuto in finale del 2023), dal Barça (quattro volte campione) e dal Benfica (vincitore nel 2010).

Le semifinali si disputeranno il 2 o 3 maggio, mentre la finale e la finale per il terzo posto sono in programma due giorni dopo. Le date esatte delle partite e del sorteggio, oltre alla squadra che ospiterà la fase finale, sono ancora da confermare.

Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 2 turno principale  (V6-0 - Luxol St. Andrews, V2-1 - Sporting Anderlecht, V2-0 - Loznica-Grad 2018)

Vincitrice Gruppo A turno elite (P2-2 - Città di Eboli, V7-0 - Etoile Lavalloise, V3-2 - Riga)

Miglior marcatore: Adolfo 7

Miglior piazzamento: campione (2012, 2014, 2020, 2022)

2022/23: turno elite

Bilancio semifinali: V6 S3

In breve: tornato alle finals dopo averle mancate per la prima volta in 10 tentativi la scorsa stagione, il Barça punta a eguagliare il record di cinque titoli dell'Inter FS.

Presenze alla fase finale

2022: campione (V4-0 - Sporting CP, Riga)

2021: vicecampione (S3-4 - Sporting CP, Zara)

2020: campione, squadra ospitante (V2-1 - Murcia FS, Barcellona)

2019: terzo posto

2018: terzo posto, squadra ospitante

2015: vicecampione (S3-4 - Kairat Almaty, Lisbona)

2014: campione (V5-2dts - FC Dynamo, Baku)

2013: terzo posto

2012: campione, squadra ospitante (V3-1 - FC Dynamo, Lleida)

I quattro trionfi del Barça

Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 4 turno principale (P2-2 - Etoile Lavalloise, V12-0 - United Galati, V8-1 - Dobovec)

Vincitrice Gruppo B turno principale (V4-3 - Dobovec, V3-2 - Kairat Almaty, V10-1 - Prishtina)

Miglior marcatore: Arthur 7

Miglior piazzamento: campione (2010)

2022/23: terzo posto (S3-4 - Mallorca Palma Futsal, V4-3 - Sporting Anderlecht)

Bilancio semifinali: V1 S4

In breve: il Benfica è in lizza per agguantare i concittadini dello Sporting a due titoli. Secondo classificato nel 2003/04 e campione nel 2009/10 da squadra ospitante, ha perso quattro semifinali dopo il trionfo a Lisbona.

Presenze alla finale/doppia finale

2023: terzo posto

2022: terzo posto

2021: quarti di finale

2016: terzo posto

2011: quarto posto

2010: campione, squadra ospitante (V3-2dts - Inter FS, Lisbona)

2004: vicecampione (S5-7tot. - Inter FS, andata e ritorno)

Highlights finale terzo posto 2023: Benfica - Anderlecht 4-3

Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 3 turno principale (V3-1 - Haladás, V9-4 - Differdange, V4-3 - Kairat Almaty)

Vincitrice Gruppo D turno principale (V5-3 - Olmissum, V3-1 - Lubawa, P2-2 - FC Hit Kyiv)

Migliori marcatori: Jesús Gordillo, Moslem Oledghobad 5

Miglior piazzamento: campione (2023)

2022/23: campione (V4-3 - Benfica, V1-1dts, 5-3dcr - Sporting CP)

In breve: il trionfo casalingo della scorsa stagione non è stato solo il primo titolo per il Palma, ma anche il primo titolo europeo vinto da una società sportiva di Maiorca. Anche se diverse pedine chiave hanno lasciato la squadra, tra i neoarrivati figura il veterano Rômulo, che ha giocato sia nel Barça che nel Benfica (con il quale ha perso la semifinale del 2023 contro il Palma).

Presenze alla fase finale

2023: campione, squadra ospitante (V1-1dts, 5-3dcr - Sporting CP, Palma de Mallorca)

Highlights finale 2023: Palma - Sporting CP 1-1 (dts, 5-3 dcr)

Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 1 turno principale (P2-2 - FC Hit Kyiv, V6-1 - Ayat, V6-2 - Olmissum)

Vincitrice Gruppo C turno principale (V9-1 - Loznica-Grad 2018, V7-2 - Haladás, V4-1 - Sporting Anderlecht)



Miglior marcatore: Zicky Té 7

Miglior piazzamento: campione (2019, 2021)

2022/23: vicecampione (V7-1 - Sporting Anderlecht, S1-1dts, 5-3dct - Mallorca Palma Futsal)

In breve: a una partita dal raggiungimento delle quarte finals consecutive (record), lo Sporting ha in rosa diversi nazionali che hanno vinto UEFA Futsal EURO nel 2018 e 2022, la Coppa del Mondo FIFA 2021 e la Finalissima 2022.

Presenze alla fase finale

2023: vicecampione (S1-1dts, 3-5dcr - Sporting CP, Palma de Mallorca)

2022: vicecampione: (S0-4 - Barça, Riga)

2021: campione (V4-3 - Barça, Zara)

2019: campione (V2-1 - Kairat, Almaty)

2018: vicecampione (S2-5 - Inter FS, Zaragoza)

2017: vicecampione (S0-7 - Inter FS, Almaty)

2015: terzo posto, squadra ospitante

2012: quarto posto

2011: vicecampione (S2-5 - Montesilvano, Almaty)

2002: semifinalista, squadra ospitante

Highlights finale 2021: Barça - Sporting CP 3-4

La fase finale ha visto la partecipazione di quattro squadre dal 2006/07 al 2019/20 e otto squadre nel 2001/02 e 2020/21. Dal 2002/03 al 2005/06 si giocava una doppia finale, mentre la semifinale è stata disputata nell'ultima di queste quattro edizioni.