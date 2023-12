Turno elite di UEFA Futsal Champions League, le ultime: Barça, Benfica, Palma alla fase finale

Il turno elite di UEFA Futsal Champions League, che si conclude domenica, deciderà le quattro squadre che accederanno alle final four del 2/3 e 4/5 maggio.

Le quattro vincitrici dei gironi si qualificheranno alla fase finale, con la squadra ospitante e la data del sorteggio ancora da confermare. Fino a ora si sono qualificati i campioni in carica del Mallorca Palma e gli ex campioni di Barça e Benfica.

Partite

Gruppo A (completato)

Il Barça ha superato i padroni di casa del Riga Futsal Club per 3-2 e si è qualificato alla fase finale che nella passata aveva saltato per la prima volta in dieci stagioni. Il Riga chiude la stagione con 70 gol, secondo miglior attacco per una singola stagione dopo i 76 dell'Action Charleroi nel 2003/04.

Il Riga aveva ottenuto due spettacolari vittorie per 5-4 finora, contro Etoile Lavalloise e Città di Eboli.

Il Barça aveva pareggiato 2-2 contro l'Eboli mercoledì, mentre giovedì aveva superato 7-0 l'Etoile Lavalloise che ha a sua volta battuto l'Eboli per 4-0 chiudendo al terzo posto.

Gruppo B (completato)

Il Benfica approda alle finals per il quarto anno di fila con una gara ancora da disputare. Mercoledì i campioni del 2010 hanno battuto 4-3 il Dobovec, mentre i due volte campioni del Kairat Almaty hanno superato il Prishtina 01 per 11-2.

Il giorno successivo la cruciale sfida tra Benfica e Kairat ha visto prevalere per 3-2 i lusitani e il 3-3 tra Dobovec e Prishtina ha reso le Aquile irraggiungibili per tutti in vetta al raggruppamento.

Il Benfica ha concluso con un 10-1 contro il Prishtina 01 mentre il Kairat ha chiuso la 20esima partecipazione (record) diventando il primo club a superare le 100 partite UEFA di futsal vincendo 7-0 contro il Dobovec.

Gruppo C (termina domenica)

Sporting CP e Sporting Anderlecht Futsal si affronteranno domenica a Lisbona per decidere chi raggiungerà la fase finale. I padroni di casa sono in vantaggio per differenza reti dopo aver battuto il Loznica-Grad 2018 per 9-1 e l'Haladás per 7-2. L'Anderlecht dovrà sconfiggere i due volte campioni nella partita decisiva dopo aver vinto per 5-2 contro l'Haladás e per 8-1 contro il Loznica.

Highlights semifinale 2023: Sporting CP - Anderlecht 7-1

Gruppo D (completato)

Dopo aver vinto il titolo al debutto nella passata stagione, il Palma de Mallorca si qualifica nuovamente alla fase finale col 2-2 di sabato contro l'FC Hit Kyiv dato che gli ucraini dovevano vincere con due gol di scarto per scavalcare gli spagnoli.

Il Palma ha battuto 5-3 in rimonta l'Olmissum e il giorno successivo ha regolato 3-1 il Lubawa.

La sconfitta ha posto fine alle speranze della formazione polacca, che aveva battuto 6-5 all'esordio l'Hit Kyiv.

Statistiche