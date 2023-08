Riepilogo turno preliminare di UEFA Futsal Champions League

Diverse debuttanti sono tra le squadre che hanno superato il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League, mentre Ricardinho è entrato ancora di più nella storia del torneo.

I detentori del Mallorca Palma Futsal e altre 22 squadre con il ranking più alto accedono direttamente al turno principale di ottobre, mentre le altre 31 squadre hanno iniziato dal turno preliminare. Le otto vincitrici dei gironi e la seconda coi risultati migliori contro la prima e terza del girone sono passate al percorso B del turno principale, già sorteggiato.

Tra le otto vincitrici dei gironi, le debuttanti AEL Limassol, Prishtina 01 e Radnik Bijeljina (con il Lubawa in attesa di vedere se passerà come migliore seconda classificata). In testa al proprio girone anche il Riga Futsal Club del neoacquisto Ricardinho, già vincitore nel torneo con Benfica e Inter FS, che ha segnato sei gol, salendo così a 55 reti realizzate e superando André Vanderlei in vetta alla classifica di tutti i tempi della competizione.

Il turno principale porta al turno elite di novembre e dicembre, che deciderà le quattro contendenti delle finals a eliminazione diretta a maggio.

Qualificate dal turno preliminare AEL Limassol (CYP), Doukas (GRE), Lučenec (SVK), Örebro (SWE), Prishtina 01 (KOS), Radnik Bijeljina (BIH), Riga Futsal Club (LVA), Titograd (MNE) Miglior seconda da confermare

Risultati del turno preliminare

Partite: 23–26 agosto

Le otto vincitrici dei gironi e la seconda con i risultati migliori contro le prime e terze del proprio girone, passano al percorso B del turno principale

Gruppo A

Qualificata al turno principale: Riga Futsal Club (LVA)*

Seconda: Araz Naxçivan (AZE)

Nel girone anche: Jahn Regensburg (GER), Istanbul Şişli (TUR)

Gruppo B

Qualificata al turno principale: Örebro (SWE)

Seconda: Amigo Northwest (BUL)*

Nel girone anche: Diamant Linz (AUT), ASA Tel-Aviv Owls (ISR)

Gruppo C

Qualificata al turno principale: Titograd (MNE)*

Seconda: NV Georgians (GEO)

Nel girone anche: Eindhoven (NED), Europa (GIB)

Gruppo D

Qualificata al turno principale: Prishtina 01 (KOS)

Seconda: Lubawa (POL)*

Nel girone anche: Utleira Idrettslag (NOR), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo E

Qualificata al turno principale: Lučenec (SVK)*

Seconda: Cosmos Tallinn (EST)

Nel girone anche: PYF Saltires (SCO), Encamp (AND)

Gruppo F

Qualificata al turno principale: Doukas (GRE)*

Seconda: Blue Magic Dublin (IRL)

Nel girone anche: Nistru Chişinău (MDA), Bloomsbury Futsal (ENG)

Gruppo G

Qualificata al turno principale: AEL Limassol (CYP)*

Seconda: Futsal Minerva (SUI)

Nel girone anche: Fiorentino (SMR), Yerevan Futsal Club (ARM)

Gruppo H

Qualificata al turno principale: Radnik Bijeljina (BIH)

Seconda: Tirana Futsal (ALB)*

Nel girone anche: Sparta Belfast (NIR)

Ritirata: Cefn Druids (WAL)

Gli highlights di Ricardinho nelle competizioni per club UEFA di futsal

Gironi del turno principale Percorso A Partite: 24–29 ottobre

Le prime tre squadre di ogni girone accedono al turno elite Gruppo 1: Sporting Clube de Portogallo (POR), MNK Olmissum (CRO)*, MFC Ayat (KAZ), FC HIT Kyiv (UKR) Gruppo 2: Barça (ESP), Sporting Anderlecht Futsal (BEL), Luxol St. Andrews Futsal (MLT), KMF Loznica-Grad 2018 (SRB)* Gruppo 3: AE Mallorca Palma Futsal (ESP, holders)*, Kairat Almaty (KAZ), Haladás VSE (HUN), FC Differdange 03 (LUX) Gruppo 4: SL Benfica (POR), Futsal Klub Dobovec (SVN)*, United Galati (ROU), Etoile Lavalloise (FRA) *Squadra ospitante Percorso B Partite: 24–29 ottobre

Le vincitrici dei quattro gironi accedono al turno elite Gruppo 5: Futsal Dinamo (CRO)*, Titograd (MNE), Örebro (SWE), Migliore seconda classificata turno preliminare da confermare Gruppo 6: SK Plzeň (CZE)*, JB Futsal Gentofte (DEN), Radnik Bijeljina (BIH), Riga Futsal Club (LVA) Gruppo 7: Kauno Žalgiris (LTU)*, Kampussen Dynamo (FIN), AEL Limassol (CYP), Prishtina 01 (KOS) Gruppo 8: Città di Eboli (ITA)*, FC Stalitsa Minsk (BLR), Lučenec (SVK), Doukas (GRE) *Squadra ospitante

Calendario

Sorteggio turno elite: 2 novembre

Turno elite: 28 novembre–3 dicembre

Sorteggio finals: da conf.

Finals: 2 o 3 e 4 o 5 maggio

Tutte le date sono soggette a variazioni