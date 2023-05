Luan Muller del Palma nominato Giocatore del Torneo delle finals di UEFA Futsal Champions League

Il portiere del Mallorca Palma Futsal Luan Muller è stato nominato Giocatore del Torneo alle finals di UEFA Futsal Champions League a Mallorca dal panel di Osservatori Tecnici UEFA.

Protagonista del gioco in campo del Palma e presenza decisiva tra i pali, il portiere dell'Armenia si è rivelato fondamentale in entrambe le vittorie della sua squadra alle finali del 2023: la vittoria per 4-3 in semifinale contro il Benfica e la vittoria ai rigori contro Lo Sporting CP. E' stato decisivo per far sì che i padroni di casa alzassero il trofeo all'esordio.