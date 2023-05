Riepilogo semifinali UEFA Futsal Champions League: Palma e Sporting in finale

I padroni di casa del Palma affronteranno lo Sporting CP nella finale di UEFA Futsal Champions League di domenica al Velòdrom Illes Balears-Mallorca.

Calendario finals Venerdì 5 maggio Semifinali:

Sporting CP - Sporting Anderlecht Futsal 7-1

Mallorca Palma Futsal - Benfica 4-3 Domenica 7 maggio Finale terzo posto:

Benfica - Anderlecht (17:00)

Finale:

Palma - Sporting CP (20:00) Orari CET

Lo Sporting partecipa alle finals per la decima volta (record) e in meno di 200 secondi va sul 3-0 contro l'Anderlecht, all'esordio in questa fase. I primi due gol arrivano sugli sviluppi di un corner lungo di Alex Merlim, con conclusione al volo prima di Diego Cavinato e poi Tomás Paço. Quindi, Gréllo colpisce un palo per la squadra belga, ma poi Merlim firma il terzo gol con un bel tiro dalla distanza.

Lo Sporting continua a spingere. Zicky colpisce il palo, ma il quarto gol è questione di minuti e arriva quando Edu devia nella propria porta il cross di Pany Varela. Un altro corner origina la quinta rete dello Sporting, con Neves a deviare il tiro di Pany. La sesta è ancora più bella ed è opera di Erick con una volée acrobatica su palla lunga di Merlim.

Anche Diogo dell'Anderlecht colpisce il legno contro la sua ex squadra, mentre all'inizio del secondo tempo Diogo Santos colpisce la traversa per lo Sporting. Pochi istanti dopo, l'Anderlecht accorcia: Dragan Tomić si libera del suo marcatore e appoggia per la conclusione vincente di Franko Jelovčić. Ma lo Sporting non ha finito e si porta sul 7-1 quando un tiro di Neves carambola su Erick e beffa Diego Roncaglio.

Statistica chiave: João Matos diventa il primo giocatore a collezionare 75 presenze nella competizione. Lui e lo Sporting raggiungono la settima finale dopo quelle del 2011, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022.

Nuno Dias, allenatore dello Sporting: "Siamo stati semplicemente fantastici nel primo tempo e si può dire che abbiamo deciso la partita nei primi cinque o sei minuti. Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato oggi e quando giochiamo così è davvero difficile batterci".

Il Velòdrom Illes Balears-Mallorca è gremito al momento del calcio d'inizio e in 79 secondi i padroni di casa festeggiano il vantaggio. Il portiere del Benfica Leo Gugiel atterra Cainan in area e Hossein Tayebi sblocca il punteggio, trasformando il rigore contro il club che aveva lasciato la scorsa estate. Al 5' arriva il 2-0: Marlon ruba la sfera a Vinicius Rocha e serve Cleber, che confeziona un pallone perfetto per Mancuso che non sbaglia.

Tayebi trova anche la doppietta ma la squadra portoghese accorcia le distanze allo scadere del primo tempo con Ivan Chishkala. Solo 23 secondi dopo l'intervallo, il vantaggio del Palma si riduce ancora, grazie al gol del portiere del Benfica Leo Gugiel. Cainan trova, tuttavia, il gol pochi minuti dopo ma la squadra ospite ci prova fino alla fine avvicinandosi al pareggio grazie al gol di Gonçalo Sobral. Alla fine, è il Palma a festeggiare e raggiungere la finale.

Statistica chiave: Senza considerare la stagione inaugurale 2001/02, il Palma è il quinto club a raggiungere la finale al suo debutto. Tutte e quattro le squadre precedenti - Ekaterinburg (2008), Montesilvano (2011, battendo lo Sporting), Barça (2012) e Ugra (2016) - hanno vinto poi il trofeo.

Antonio Vadillo, allenatore Palma: "Non potrei essere più orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo commesso un paio di errori, ma alla fine abbiamo fatto la storia e siamo meritatamente in finale. Il Benfica è una delle migliori squadre del mondo, ma quando giochiamo come abbiamo fatto stasera possiamo puntare alle stelle".