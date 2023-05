Lionel Scaloni sulle finals di Futsal Champions League a Palma

La qualificazione del Palma alle finals di UEFA Futsal Champions League ha suscitato molto clamore nell'isola delle Baleari. In particolare, un famoso allenatore non vede l'ora che inizi il torneo.

Lionel Scaloni, vincitore della Coppa del Mondo FIFA con l'Argentina a dicembre e residente a Palma, ha messo gli occhi su un altro trofeo, quello più ambito nel futsal per club.

L'ex terzino destro è un grande appassionato di calcio a cinque. "È uno sport incredibile", ha detto durante il sorteggio delle finals di Futsal Champions League a Palma. Il era anche in tribuna quando il Palma ha battuto il Jaén in un'emozionante semifinale dei play-off di campionato e si è guadagnato l'esordio in Europea.

Calendario finals al Velòdrom Illes Balears Venerdì 5 maggio Semifinali:

Sporting CP - Sporting Anderlecht Futsal (18:00)

Mallorca Palma Futsal - Benfica (21:00) Domenica 7 maggio Finale terzo posto:

Palma / Benfica - Sporting CP / Anderlecht (17:00)

Finale:

Palma / Benfica - Sporting CP / Anderlecht (20:00) Orari CET

"È legato direttamente al calcio a 11, anche se non ce ne accorgiamo. Nel calcio, infatti, si vedono sempre più squadre che cercano di creare la superiorità numerica con il portiere: capita spesso nel futsal".

Scaloni ha effettuato il sorteggio delle finals a Palma Adrià Mascaró via Federació Futbol de les Illes Balears

"Sono venuto [a vedere il Palma] perché sono un appassionato, ma volevo anche farmi un'opinione. Siamo orgogliosi di avere una squadra come il Palma Futsal ed è un piacere venire a tifarlo".

Il futsal è molto popolare in Sud America: l'Argentina è la campionessa continentale in carica e ha vinto la Coppa del mondo 2016, mentre il Brasile ha conquistato entrambi i titoli più volte. Anche molti giocatori che hanno vinto il mondiale con Scaloni hanno iniziato sul campo da futsal.

"È così - commenta il tecnico -. Soprattutto i centrocampisti, che toccano molto la palla, hanno iniziato a giocare in diversi quartieri di Buenos Aires e in tutto il paese. Se dovessi dirne uno, sapete già chi è, perché ha il mio stesso nome...".

