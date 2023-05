Anteprima semifinali di Futsal Champions League: Sporting-Anderlecht, Palma-Benfica

Le finals di UEFA Futsal Champions League si giocano venerdì a Palma di Maiorca al Velòdrom Illes Balears.

Ecco l'anteprima della fase finale del torneo, che vede in gara due ex campioni provenienti dal Portogallo e due nuove arrivate. Domenica sono in programma le finali per il primo e il terzo posto.

Calendario finals Venerdì 5 maggio Semifinali:

Sporting CP - Sporting Anderlecht Futsal (18:00)

Mallorca Palma Futsal - Benfica (21:00) Domenica 7 maggio Finale terzo posto:

Palma / Benfica - Sporting CP / Anderlecht (17:00)

Finale:

Palma / Benfica - Sporting CP / Anderlecht (20:00) Orari CET

Lo Sporting ha raggiunto la finale di Champions League cinque volte in sei stagioni, vincendo nel 2019 e nel 2021, ma l'anno scorso è stato battuto 4-0 dal Barça. La vittoria per 10-2 contro il Ferreira do Zezere lo scorso fine settimana ha sancito il primo posto nella regular season portoghese, mentre Nuno Dias ha festeggiato la 500esima panchina.

L'Anderlecht (che fino allo scorso anno si chiamava Halle-Gooik) è all'esordio alle finals. Uno dei suoi risultati più importanti è stato il 5-5 contro il Barça, detronizzato per differenza reti al turno elite. In squadra ci sono giocatori molto esperti come Diogo, mentre l'allenatore Luca Cragnaz era il portiere dello Charleroi campione nel 2004/05 e spera di diventare il primo a vincere il titolo sia da giocatore che da allenatore.

Highlights finale 2021: Barça - Sporting CP 3-4

Conosciamo le finaliste

Il Palma è arrivato alle finals da esordiente e potrà contare su un pubblico molto appassionato. Gran parte della sua rosa ha già partecipato alle finals: soprattutto Mario Rivillos, due volte campione con l'Inter FS. Il Palma è secondo nel campionato spagnolo dietro al Barça, che la scorsa stagione gli ha negato il primo titolo vincendo la finale dei play-off.

Il Benfica, terzo classificato la scorsa stagione, è arrivato terzo nella regular season portoghese e a marzo ha sostituito l'allenatore Pulpis con Mário Silva, assistente di Joel Rocha dal 2014 al 2021. Uno dei suoi primi successi è stato il 4-1 in finale di Coppa del Portogallo contro lo Sporting (sfida che potrebbe anche ripetersi domenica), con due gol di Diego Nunes, arrivato la scorsa estate dal Palma.

Highlights finale terzo posto 2022: ACCS - Benfica 2-5

