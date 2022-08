Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League inizia il 24 agosto

La UEFA Futsal Champions League 2022/23 inizia con il turno preliminare, in programma dal 24 al 28 agosto.

Mentre le 24 squadre più in alto nel ranking, compreso il Barça campione in carica, iniziano dal turno principale a ottobre, le altre 32 contendenti iniziano dal turno preliminare, che prevede otto minitornei in sede unica. Le vincitrici dei gironi accedono al turno principale, che porta al turno élite a novembre. Quest'ultimo decreta i quattro club che parteciperanno alle finals a eliminazione diretta in primavera.

Tutte le partite

Gironi del turno preliminare

All'esordio: Amigo Northwest, Cardiff, Folgore, Fortuna Wiener Neustadt, Ísbjörninn, Istanbul Şişli, Nistru Chişinău, Piast Gliwice, Stuttgart, Technion Haifa, Vesteralen, Yerevan

Le otto vincitrici dei gironi accedono al Percorso B del turno principale

Gruppo A (24–27 agosto): Kampuksen Dynamo (FIN), KMF Titograd (MNE, squadra ospitante), Encamp (AND), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo B (24–27 agosto): JB Futsal Gentofte (DEN), Fortuna Wiener Neustadt (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Amigo Northwest (BUL)

Gruppo C (24–27 agosto): Yerevan (ARM, squadra ospitante), Londra Helvecia (ENG), Petro-w (LVA), Europa (GIB)

Gruppo D (25–28 agosto): Futsal Mineva (SUI, squadra ospitante), Loznica-Grad 2018 (SRB), Vesteralen Futsal (NOR), Folgore (SMR)

Gruppo E (24–27 agosto): Piast Gliwice (POL), Doukas (GRE, squadra ospitante), Nistru Chişinău (MDA), Technion Haifa (ISR)

Gruppo F (24–27 agosto): Georgians (GEO), Stuttgart (GER), Örebrö (SWE), Istanbul Şişli (TUR, squadra ospitante)

Gruppo G (24–27 agosto): Differdange (LUX), APOEL (CYP), Tirana Futsal (ALB, squadra ospitante), Belfast United (NIR)

Gruppo H (25–28 agosto): Lučenec (SVK), Blue Magic FC Dublin (IRL), Cosmos Tallinn (EST, squadra ospitante), Futsal Club Cardiff (WAL)

Sorteggio turno principale

Partite dal 25 al 0 ottobre

Percorso A

Le prime tre squadre di ciascun girone vanno al turno elite

Gruppo 1: Mallorca Palma Futsal (ESP), Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht Futsal (BEL, squadra ospitante), Sporting Club de Paris (FRA)

Gruppo 2: Sporting CP (POR), Ayat (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Futsal Pula (CRO)

Gruppo 3: Barça (ESP, holders), Dobovec (SVN), Hovocubo (NED), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)

Gruppo 4: Benfica (POR), Kherson (UKR), Haladás (HUN), United Galati (ROU, squadra ospitante)

Percorso B

Le vincitrici dei gironi vanno al turno elite

I gironi del Percorso B del turno principale

Gruppo 5: Mostar SG (BIH, squadra ospitante), Araz Naxçivan (AZE), vincitrice Gruppo D turno preliminare, vincitrice Gruppo F turno preliminare

Gruppo 6: Stalitsa Minsk (BLR), Liqeni (KOS, squadra ospitante), vincitrice Gruppo B turno preliminare, vincitrice Gruppo E turno preliminare

Gruppo 7: Kauno Žalgiris (LTU, squadra ospitante), Città di Eboli (ITA), vincitrice Gruppo C turno preliminare, vincitrice Gruppo A turno preliminare

Gruppo 8: Chrudim (CZE), Shkupi 1927 (MKD, squadra ospitante), vincitrice Gruppo G turno preliminare, vincitrice Gruppo H turno preliminare

Verso la fase finale

Sorteggio turno elite: 8 novembre

Turno elite: 22–27 novembre

Sorteggio finals: da stabilire

Finals: aprile/maggio (da stabilire)