Anteprima finale UEFA Futsal Champions League: Barça - Sporting CP

Per il secondo anno consecutivo, il Barça affronta lo Sporting CP in finale di UEFA Futsal Champions League alla Arena Riga domenica.

Highlights: ACCS - Sporting CP 2-6

Un anno fa a Zadar, lo Sporting ha rimontato due gol per vincere 4-3 e trionfare per la seconda volta in 3 anni, salendo a meno uno dal Barça. Quella sfida fu senza pubblico, così come la vittoria contro il Murcia nel 2020: questa volta è atteso il pubblico più numeroso della storia del Futsal in Lettonia.





The lowdown

Nelle ultime 12 stagioni ci sono state solo due finali senza una di queste squadre ed entrambe sono rimaste imbattute in stagione. Ciascuno ha superato i propri gironi nel round principale ed elite, anche se lo Sporting ha pareggiato una delle sue partite.

I campioni in carica hanno poi battuto i francesi dell'ACCS Asnières Villeneuve 92 6-2 nelle semifinali di venerdì, anche se il cartellino rosso di Pany Varela significa che sarà fuori domenica. Il Barça era sotto con il Benfica per 3-0 all'intervallo, ma ha rimontato prima dei tempi supplementari, Adolfo l'ha risolta a 18 secondi dalla fine.

Highlights semifinale Futsal Champions League: Benfica - Barça 4-5 (dts)

Quella rimonta ricorda molte delle squadre portoghesi negli ultimi anni, non ultimo quando lo Sporting ha recuperato da 2-0 nella finale dello scorso anno battendo il Barça 4-3, con una prestazione da protagonista dell'allora adolescente Zicky. Il Barça era il detentore del titolo e, comunque vada, il record di uno o di uno di questi club che ha vinto il trofeo dal rebranding della vecchia Coppa UEFA Futsal nel 2018/19 migliorerà.