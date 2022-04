Anteprima semifinali Futsal Champions League: ACCS-Sporting, Benfica-Barça

La UEFA Futsal Champions League torna al consueto format per le finals a quattro squadre, in programma venerdì all'Arena Riga.

UEFA.com presenta in anteprima le sfide tra ACCS Asnières Villeneuve 92, all'esordio contro i campioni in carica dello Sporting CP, e tra Benfica e Barça. Le finali per il primo e il terzo posto si giocano domenica.

In teoria, lo Sporting campione in carica non dovrebbe avere difficoltà a raggiungere la sua quinta finale in sei anni. Non solo i campioni del 2019 e del 2021 costituiscono l'ossatura del Portogallo che negli ultimi mesi ha vinto FIFA Futsal World Cup e UEFA Futsal EURO, ma l'ACCS è anche il primo club francese a giocare in questa fase, era in seconda divisione in questa stagione (ma ha conquistato il primo posto) ed è stato chiamato a Riga solo alla fine del mese scorso per l'esclusione dei russi del Tyumen.

Tuttavia, le squadre si sono affrontate a ottobre all'inizio del turno principale e la Sporting ha vinto solo 4-3. Nella partita successiva, l'ACCS ha battuto il Dobovec e nel turno elite ha pareggiato contro i due volte campioni del Kairat Almaty, a cui ha strappato il secondo posto nel girone. Inoltre, l'ACCS schiera il leggendario Ricardinho, che ha raggiunto per la prima volta la finale della competizione con il Benfica nel 2004 e ha vinto tre titoli, oltre a numerosi premi personali.

In ogni caso, lo Sporting può contare su diversi campioni a livello di club e di nazionale, dunque una mancata vittoria sarebbe una sorpresa. [team news]

Stranamente, considerando il loro curriculum europeo, le squadre si sono affrontate solo una volta in questa competizione, pareggiando 1-1 al turno principale 2018/19. In totale, però, hanno collezionato 14 presenze alle finals (nove per il Barça, che ha eguagliato il record del Kairat). Il Benfica è stato campione nel 2010, mentre il Barcellona ha alzato il trofeo nel 2012, 2014 e 2020.

L'anno scorso, il Barça ha mancato di un soffio il suo quarto titolo perdendo un'emozionante finale contro lo Sporting. Da allora ha ingaggiato Jesús Velasco (ex allenatore di Inter FS e ACCS) e il difensore Ortiz. Il Benfica...