L'Arena Riga ospiterà le finals di UEFA Futsal Champions League 2022

L'Arena Riga (Lettonia) è stata selezionata per ospitare le finals di UEFA Futsal Champions League 2021/22.

La scelta di selezionare la Federcalcio lettone (LFF) è stata presa durante il meeting del Comitato Esecutivo UEFA a Nyon. La competizione torna alla consueta fase finale a quattro squadre, in programma il 28 o 29 aprile e il 30 aprile o 1 maggio, dopo il torneo a otto squadre in gara unica della scorsa stagione. Alle finals a eliminazione diretta parteciperanno Sporting CP (campione in carica), Barça e Benfica (ex campioni) e Tyumen (semifinalista nel 2020). Il sorteggio delle semifinali si terrà in una data che verrà annunciata successivamente.

L'Arena Riga ha ospitato le prime finals del Campionato Europeo Under 19 di futsal nel 2019. Dopo la scorsa edizione a Zara (Croazia), sarà la seconda volta che il torneo si disputa in un paese diverso da quello delle quattro finaliste.

Le altre città che hanno ospitato le finals a quattro squadre sono Murcia (2007), Mosca (2008), Ekaterinburg (2009), Lisbona (2010 e 2015), Almaty (2011, 2017 e 2019), Lleida (2012), Tbilisi (2013), Baku (2014), Guadalajara (2016), Saragozza (2018) e Barcellona (2020).