Le finaliste di UEFA Futsal Champions League

Le finaliste della UEFA Futsal Champions League 2021/22 sono ora stabilite, con i detentori dello Sporting CP che si uniranno ai vicini e ai vincitori del 2009/10 Benfica, ai tre volte vincitori del Barça e al club russo Tyumen, che hanno raggiunto i quarti di finale solo per la seconda volta.

Le finali a eliminazione diretta si giocheranno il 28 o 29 aprile e il 30 aprile o il 1° maggio, in una sede ancora da confermare. UEFA.com ti fornisce le informazioni sui contendenti.

Barça: i tre titoli

La strada per le finali: vincitori Gruppo 3 Turno principale (V5-1 vs Viten Orsha, V9-2 vs Levante, V7-1 vs Kauno Žalgiris), Vincitori Gruppo C turno elite (V8-2 vs Dobovec, V8-4 vs Halle-Gooik, V3-1 vs Plzeň)

Migliori marcatori: Ferrao, Sergio Lozano, Pito, Matheus Rodrigues 6

Miglior risultato: vincitori (2012, 2014, 2020)

2020/21: secondi (S3-4 vs Sporting CP)

In breve: Nelle finali per la nona volta in altrettanti tentativi, in 11 stagioni, eguagliando il record del Kairat Almaty.

Apparizioni alle fasi finali:

2021: secondi (S3-4 vs Sporting CP, Zadar)

2020: vincitori, ospitanti (V2-1 vs Murcia, Barcelona)

2019: terzi

2018: terzi, co-ospitanti

2015: secondi (S2-3 vs Kairat, Lisbon)

2014: vincitori (V5-2aet vs FC Dynamo, Baku)

2013: terzi

2012: vincitori, ospitanti (V3-1 vs FC Dynamo, Lleida)

SL Benfica

La strada per le finali: vincitori Gruppo 1 Turno principale (V2-1 vs Halle-Gooik, V5-1 vs Sinara Ekaterinburg, V10-1 vs Lučenec), Vincitori Gruppo CD turno elite (V8-3 vs Haladás, V4-0 vs Uragan Ivano-Frankivsk, V3-2 vs Levante)

Migliori marcatori: Ivan Chishkala, Afonso Jesus, Hossein Tayebi 4

Miglior risultato: vincitori (2010)

2020/21: quarti (S2-6dts vs Kairat Almaty)

In breve: Vogliono raggiungere i riviali portoghesi dello Sporting a quota due titoli.

Apparizioni alle fasi finali/finali andata- ritorno:

2021: quarti

2016: terzi

2011: quarto posto

2010: vincitori, ospitante (V3-2aet vs Inter FS, Lisbon)

2004: secondi (S5-7agg vs Inter FS, andata-ritorno)

Highlights finale 2021 : Barça 3-4 Sporting CP

La strada per le finali: Vincitori Gruppo 2 turno principale (V4-3 vs ACCS, W8-1 vs Atyrau, V6-1 vs Dobovec), Vincitori Gruppo B turno elite (V3-1 vs Olmissum, V8-2 vs Hovocubo, P1-1 vs Sinara Ekaterinburg)

Migliori marcatori: Diego Cavinato 9

Miglior risultato: vincitori (2019, 2021)

2020/21: vincitori (V4-3 vs Barça)

In breve: Hanno vinto la nuova UEFA Futsal Champions League in due delle prime tre stagioni, con una rosa con tanti giocatori che hanno vinto UEFA Futsal EURO 2018 il 2021 FIFA Futsal World Cup con il Portogallo.

Apparizioni alle fasi finali

2021: vincitori (V4-3 vs Barça, Zadar)

2019: vincitori (V2-1 vs Kairat, Almaty)

2018: secondi (L2-5 vs Inter FS, Zaragoza)

2017: secondi (L0-7 vs Inter FS, Almaty)

2015: terzi, ospitante

2012: quarto posto

2011: secondi (L2-5 vs Montesilvano, Almaty)

2002: semifinali, ospitante

MFK Tyumen

La strada per le finali: Vincitori Gruppo 4 turno principale (V3-2 vs Pesaro, D3-3 vs Kairat Almaty, S0-1 vs Plzeň), Vincitori Gruppo A turno elite (V5-2 vs ACCS Asnières Villeneuve 92, V3-2 vs Viten Orsha, V3-2 vs Kairat Almaty)

Migliori marcatori: Artem Antoshkin, Bruno Taffy 4

Miglior risultato: quarto posto (2020)

2020/21: N/A

In breve: Hanno raggiunto le finali in entrambe le volte in Europa: 2019/20 e ora 2021/22.

Apparizioni alle fasi finali:

2020: quarto posto

La fase finale del torneo prevedeva quattro squadre dal 2006/07 al 2019/20 e otto squadre nel 2001/02 e 2020/21. Una finale di andata e ritorno è stata giocata dal 2002/03 al 2005/06, con semifinali di andata e ritorno nell'ultima di queste quattro stagioni.