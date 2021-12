Le ultime sul turno elite di Futsal Champions League

Il turno elite di UEFA Futsal Champions League si gioca fino a domenica e determinerà le quattro squadre che andranno alla fase finale. Due gironi sono iniziati mercoledì e altri due iniziano giovedì.

I campioni in carica dello Sporting CP e altri quattro ex vincitori del torneo sono tra le 16 contendenti che si giocheranno i quattro posti della fase finale in sede unica che verranno assegnati ai primi dei gironi. Prevista per il 28-29 aprile e 30 aprile-1 maggio, la fase finale si giocherà in un unico impianto ancora da decidere.

I gironi

Gruppo A (2–5 dicembre): Kairat Almaty, ACCS Asnières Villeneuve 92, Viten Orsha, Tyumen (club ospitante)

Il Kairat ha vinto due volte la competizione e detiene il record di 15 partecipazioni su 15 edizioni al turno elite da quando è stato istituito (dal 2006/07 al 2019/20, e 2021/22). Il Kairat è alla 18esima stagione europea (record) e punta a diventare la prima squadra a raggiungere dieci volte la fase finale.

Il Kairat e il Tyumen (semifinalista nel 2020) hanno pareggiato 3-3 nel turno principale di ottobre.

Il Kairat ha battuto 5-3 il VIten Orsha nei sedicesimi della passata stagione e 9-0 nel turno elite 2013/14.

ACCS e Viten Orsha potrebbero diventare le prime squadre francesi e bielorusse a raggiungere la fase finale.

L'ACCS in passato non ha giocato nel turno elite ma ha raggiunto gli ottavi di finale in gara unica a eliminazione diretta nella passata stagione all'esordio.

Gruppo B (2–5 dicembre): Sporting CP (club ospitante), Sinara Ekaterinburg, Olmissum, Hovocubo

Lo Sporting ha vinto il secondo titolo in tre stagioni all'inizio di quest'anno e punta alla nona partecipazione alla fase finale.

Il Sinara Ekaterinburg ha vinto nel 2008.

L'Olmissum in passato non ha giocato nel turno elite ma ha raggiunto gli ottavi di finale in gara unica a eliminazione diretta nella passata stagione all'esordio.

L'Hovocubo, all'esordio in questa fase, potrebbe diventare il primo club olandese a raggiungere la fase finale.

L'Uragan festeggia un gol contro il Levante Levante UD

Gruppo C (1–4 dicembre): Barça, SK Plzeň (club ospitante), Halle-Gooik, Dobovec

I tre volte campioni del Barça, a caccia della nona presenza alla fase finale, hanno iniziato con una vittoria per 8-2 sul Dobovec grazie a una tripletta di Ferrao. Anche Tomáš Vnuk ha realizzato una tripletta per i debuttanti del Plzeň, che sperano di diventare i primi cechi a prendere parte alla fase finale, nel successo per 6-3 sul'Halle-Gooik nell'altra partita di mercoledì.

Il Dobovec ha battuto l'Halle-Gooik negli ultimi due turni elite ai quali ha partecipato: 3-1 nel 2019/20 e 5-4 nel 2018/19. Si sfidano sabato.

Gruppo D (1–4 dicembre): Benfica (club ospitante), Levante, Haladás, Uragan Ivano-Frankivsk

L'Uragan, che vuole diventare la prima squadra ucraina a qualificarsi alla fase finale, ha battuto in rimonta 5-3 i debuttanti del Levante a Lisbona. Il Benfica, campione nel 2010, ha poi vinto 8-3 contro l'Haladás, l'unica squadra rimasta proveniente dal turno preliminare ed esordiente come il Levante. Benfica e Uragan si sfidano giovedì in una gara potenzialmente decisiva.