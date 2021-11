Il turno elite di Futsal Champions League comincia il 1° dicembre

Il turno elite di UEFA Futsal Champions League si giocherà dall'1 al 5 dicembre e determinerà le quattro squadre che andranno alla fase finale.

I campioni in carica dello Sporting CP e altri quattro ex vincitori del torneo sono tra le 16 contendenti che si giocheranno i quattro posti della fase finale in sede unica che verranno assegnati ai primi dei gironi. Prevista per il 28-29 aprile e 30 aprile-1 maggio, la fase finale si giocherà in un unico impianto ancora da decidere.

I gironi

Gruppo A (2–5 dicembre): Kairat Almaty, ACCS Asnières Villeneuve 92, Viten Orsha, Tyumen (club ospitante)

Il Kairat ha vinto due volte la competizione e detiene il record di 15 partecipazioni su 15 edizioni al turno elite da quando è stato istituito (dal 2006/07 al 2019/20, e 2021/22). Il Kairat è alla 18esima stagione europea (record) e punta a diventare la prima squadra a raggiungere dieci volte la fase finale.

Il Kairat e il Tyumen (semifinalista nel 2020) hanno pareggiato 3-3 nel turno principale di ottobre.

Il Kairat ha battuto 5-3 il VIten Orsha nei sedicesimi della passata stagione e 9-0 nel turno elite 2013/14.

ACCS e Viten Orsha potrebbero diventare le prime squadre francesi e bielorusse a raggiungere la fase finale.

L'ACCS in passato non ha giocato nel turno elite ma ha raggiunto gli ottavi di finale in gara unica a eliminazione diretta nella passata stagione all'esordio.

Gruppo B (2–5 dicembre): Sporting CP (club ospitante), Sinara Ekaterinburg, Olmissum, Hovocubo

Lo Sporting ha vinto il secondo titolo in tre stagioni all'inizio di quest'anno e punta alla nona partecipazione alla fase finale.

Il Sinara Ekaterinburg ha vinto nel 2008.

L'Olmissum in passato non ha giocato nel turno elite ma ha raggiunto gli ottavi di finale in gara unica a eliminazione diretta nella passata stagione all'esordio.

L'Hovocubo, all'esordio in questa fase, potrebbe diventare il primo club olandese a raggiungere la fase finale.

Highlights quarti di finale 2021: Barça - Dobovec 2-0 

Gruppo C (1–4 dicembre): Barça, SK Plzeň (club ospitante), Halle-Gooik, Dobovec

Il Barça ha vinto tre volte la competizione ma ha perso il titolo all'inizio di quest'anno nella finale contro lo Sporting. Gli spagnoli puntano alla nona presenza alla fase finale in 11 stagioni.

Il Plzeň è alla sua stagione d'esordio e potrebbe diventare la prima formazione ceca a raggiungere la fase finale.

Il Dobovec ha raggiunto la fase finale a otto squadre nella passata stagione dove è uscito ai quarti contro il Barça (2-0). Il Dobovec potrebbe diventare il primo club sloveno a raggiungere la Final Four.

Il Dobovec ha battuto l'Halle-Gooik negli ultimi due turni elite ai quali ha partecipato: 3-1 nel 2019/20 e 5-4 nel 2018/19.

Gruppo D (1–4 dicembre): Benfica (club ospitante), Levante, Haladás, Uragan Ivano-Frankivsk