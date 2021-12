Turno elite di Futsal Champions League: Benfica,Barça, Sporting e Tymen alle finali 

Gli ex vincitori del Barça e del Benfica hanno conquistato il primo posto nei gironi del turno elite di UEFA Futsal Champions League sabato conquistando due dei quattro posti per la fase finale. Domenica il Tyumen ha sconfitto il Kairat Almaty e si è unito a loro, assieme allo Sporting, ultima a qualificarsi in ordine di tempo.

Alle fasi finali Barça, Benfica, Sporting CP, Tyumen

In programma il 28 o 29 aprile e il 30 aprile o il 1° maggio, le finali a eliminazione diretta si svolgeranno in una sede da confermare.

Gruppo A (completato):

Alle finali: Tyumen (club ospitante)

Altre: Kairat Almaty, ACCS Asnières Villeneuve 92, Viten Orsha

Il Tyumen si è imposto 5-2 sull'ACCS giovedì. Venerdì ha visto il pari per 3-3 tra Kairat e ACCS, mentre il Tyumen ha sconfitto il Viten Osha 3-2 in rimonta. Il Tyumen ha battuto il Kairat 3-2 ed è alle finali.

Il Sinara Ekaterinburg ha vinto all'esordio a Lisbona Sporting CP

Gruppo B (Completato):

Alle finali: Sporting CP (club ospitante)

Altre: Sinara Ekaterinburg, Olmissum, Hovocubo

Una tripletta di Anton Sokolov ha propiziato il successo 5-1 dell'Ekaterinburg sull'Hovocubo giovedì. I campioni in carica dello Sporting hanno superato l'Olmissum 3-1. Il giorno seguente la squadra croata ha perso 3-2 contro Ekaterinburg.Lo Sporting ha vinto 8-2 contro Hovocubo. Pari tra Sporting e Ekaterinburg nell'ultima giornata, decisivo in favore dello Sporting.

L'Uragan festeggia un gol segnato contro il Levante Levante Levante UD

Gruppo C (completato)

Alle finali: Barça

Altre: Dobovec, SK Plzeň (club ospitante), Halle-Gooik

I tre volte campioni del Barça hanno aperto con una vittoria per 8-2 sul Dobovec grazie a una tripletta di Ferrao, poi hanno sconfitto l'Halle-Gooik 8-4 prima che una vittoria per 3-1 contro il Plzen li abbia confermati alle fasi finali per la nona volta in altrettanti tentativi nel corso di 11 stagioni.

Il Levante si è riscattato giovedì restando in corsa per la qualificazione SL Benfica

Gruppo D (completato):

Alle finali: Benfica (club ospitante)

Altre: Uragan Ivano-Frankivsk, Levante, Haladás

Il Benfica, vincitore del 2010, si è qualificato davanti ai tifosi di casa a Lisbona. Hanno sconfitto gli unici sopravvissuti dal turno preliminare, Haladás 8-3, e Uragan 4-0, prima di battere il Levante per vincere la sfida decisiva 3-2. Come nel girone C, tutte le altre contendenti hanno chiuso a tre punti.

