Il turno principale di UEFA Futsal Champions League: Sporting CP, Barça, Benfica, Kairat, Sinara avanti

Cinque squadre vincitrici della competizione in passato sono fra quelle che hanno superato il turno principale di UEFA Futsal Champions League questa settimana.

Le nove vincitrici del turno preliminare hanno raggiunto le 23 squadre che entravano in gara a questo turno, in otto mini-tornei suddivisi in due percorsi. Le 16 squadre qualificate parteciperanno al sorteggio per il turno elite, trasmesso in diretta mercoledì alle 14:00 CET. Le vincitrici dei gironi del turno elite (30 novembre-5dicembre) approderanno alla fase finale a eliminazione diretta in programma il 28 o 29 aprile e il 30 aprile o 1 maggio.

Qualificate al turno elite

Il Barça ha vinto tutte le partite del Gruppo 3 Evaldas Semiotas via FK Kauno Žalgiris)

Vincitrici dei gironi del turno principale Percorso A: Barça, Benfica, Kairat Almaty, Sporting CP

Seconde classificate dei gironi del turno principale Percorso A: ACCS Asnières Villeneuve 92, Levante, Plzeň, Sinara Ekaterinburg

Terze classificate dei gironi del turno principale Percorso A: Dobovec, Halle-Gooik, Tyumen, Viten Orsha

Vincitrici dei gironi del turno principale Percorso B: Haladás, Hovocubo, Olmissum, Uragan Ivano-Frankivsk

I campioni in carica dello Sporting CP si sono qualificati insieme alle ex vincitrici Barça, Kairat Almaty, Benfica e Sinara Ekaterinburg.

QUalificati anche il Dobovec, approdato ai quarti nel 2020/21 e il Tyumen, semifinalista nel 2019/20.

Levante e Plzeň si sono qualificate al loro esordio così come l'Haladás, partito dal turno preliminare. Tra le eliminate un'altra debuttante, l'Atyrau, e due reduci dal turno preliminare, FON e Liqeni.

L'Hovocubo è approdato fra le ultime 16 per la prima volta.

Il Kairat è alla 18esima presenza nel torneo, un record; l'Araz, terzo classificato nel 2014 ed eliminato nel proprio girone, era alla 16esima presenza.

Il Gruppo 3 si è disputato alla Žalgiris Arena di Kaunas, sede della finale della Coppa del Mondo FIFA Futsal 2021 il 3 ottobre.

Percorso A

• Le prime tre classificate di ogni girone raggiungono il turno elite.

Gruppo 1

Passate al turno elite: Benfica (POR), Sinara Ekaterinburg (RUS), Halle-Gooik (BEL)

Anche nel girone: Lučenec (SVK, squadra ospitante)

L'ACCS si è qualificato nonostante l'assenza di Ricardinho Matic Javornik via FK Dobovec

Gruppo 2

Passate al turno elite: Sporting CP (POR, campione in carica), , ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA), Dobovec (SVN, squadra ospitante)

Anche nel girone: Atyrau (KAZ)

Gruppo 3

Passate al turno elite: Barça (ESP), Levante (ESP), Viten Orsha (BLR)

Anche nel girone: Kauno Žalgiris (LTU, squadra ospitante)

Gruppo 4

Passate al turno elite: Kairat Almaty (KAZ), Tyumen (RUS), SK Plzeň (CZE)

Anche nel girone: Pesaro (ITA, squadra ospitante)

Percorso B

• La vincitrice di ogni girone raggiunge il turno elite.

Gruppo 5

Passata al turno elite: Haladás (HUN)

Anche nel gruppo: Record Bielsko-Biała (POL), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante), Hammarby (SWE)

I festeggiamenti dell'Uragan Uragan Ivano-Frankivsk

Gruppo 6

Passata al turno elite: Uragan Ivano-Frankivsk (UKR, squadra ospitante)

Anche nel girone: Araz Naxçivan (AZE), Liqeni (KOS), United Galati (ROU)

Gruppo 7

Passata al turno elite: Olmissum (CRO, squadra ospitante)

Anche nel girone: KMF FON (SRB), Leo (ARM), Diamant Linz (AUT)

Gruppo 8

Passata al turno elite: Hovocubo (NED)

Anche nel girone: Kampuksen Dynamo (FIN), Mostar SG (BIH, hosts), Dinamo Plus (MDA)