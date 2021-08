Turno preliminare di UEFA Futsal Champions League: il report

Nove squadre sono passate dal turno preliminare della UEFA Futsal Champions League, che torna al suo classico formato nel 2021/22.

Quattro nazioni (Spagna, Portogallo, Russia e Kazakistan) accedono con due squadre a testa. Le otto rappresentanti di queste nazioni – compresi i campioni in carica dello Sporting CP – sono tra le 23 squadre con i coefficienti più alti qualificati di diritto al turno principale, il cui sorteggio verrà effettuato lunedì 30 agosto alle 16:00 CET.

Le altre 32 squadre sono partite dal turno preliminare, con otto gironi da quattro giocati in mini tornei in sede unica. Le vincitrici dei gironi e la migliore seconda hanno raggiunto i club del turno principale.

Qualificate al turno principale: Araz Naxçivan*, Diamant Linz, Dinamo Plus, FON, Haladás, Hammarby, Kampuksen Dynamo, Liqeni, Luxol St Andrews

*miglior seconda

Le giocate più belle della Futsal Champions League

Gruppo A

Qualificate come vincenti del girone: Luxol St Andrews Futsal (MLT)

Altre nel girone: Proekt (MKD, hosts), Cefn Druids (WAL), Dolphins Ashdod (ISR)

Gruppo B

Qualificata come vincente del girone:: Dinamo Plus (MDA)

Altre nel girone: Futsal Minerva (SUI, hosts), Varna City (BUL), Fiorentino (SMR)

Gruppo C

Qualificate come vincenti del girone: Haladás VSE (HUN)

Altre nel girone: Differdange (LUX), KF Tirana (ALB, hosts), Utleira Idrettslag (NOR)

Gruppo D

Qualificate come vincenti del girone: Hammarby (SWE)

Altre nel girone: JB Futsal Gentofte (DEN), SMS Viimsi (EST, hosts), Sparta Belfast (NIR)

Gruppo E

Qualificate come vincenti del girone: KMF FON (SRB)

Altre nel girone: Titograd (MNE, hosts), Blue Magic FC Dublin (IRL), MFC CIU (GEO)

Gruppo F

Qualificate come vincenti del girone: Kampuksen Dynamo (FIN)

Through as best runners-up: Araz Naxçivan (AZE)

Altre nel girone: Raba (LVA, hosts), Europa (GIB)

Gruppo G

Qualificate come vincenti del girone: Diamant Linz (AUT)

Altre nel girone: Doukas (GRE, hosts), Encamp (AND), APOEL (CYP)

Gruppo H

Qualificate come vincenti del girone: Liqeni (KOS)

Altre nel girone: Weilimdorf (GER, hosts), London Helvecia (ENG), Tavşançalı (TUR)

• All'esordio: Proekt, Tavşançalı, Cefn Druids, Europa, Liqeni, CIU, Haladás, FON.

• L'Araz è alla sua 16esima partecipazione (dietro solo al Kairat Almaty); l'Encamp alla 15esima.

• La Dinamo Plus in passato ha partecipato come Dinamo Chişinău.

Calendario

Sorteggio turno principale: 16:00 CET, 30 agosto

Turno principale: 26–31 ottobre

Sorteggio turno elite: 14:00 CET, 3 novembre

Turno elite: 30 novembre–5 dicembre

Sorteggio fase finale: da decidere

Fase finale: 28/29 aprile e 30 aprile/1 maggio (da confermare)

Squadre che entrano nel turno principale

Highights finale 2021: Barça - Sporting CP 3-4

Sporting CP (POR, detentori)

Barça (ESP)

Kairat Almaty (KAZ)

Benfica (POR)

Levante (ESP)

Tyumen (RUS)

Dobovec (SVN)

Sinara Ekaterinburg (RUS)

Atyrau (KAZ)

Kauno Žalgiris (LTU)

Pesaro (ITA)

Record Bielsko-Biała (POL)

Olmissum (CRO)

Mostar SG (BIH)

ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA)

SK Plzeň (CZE)

United Galati (ROU)

Lučenec (SVK)

Viten Orsha (BLR)

Hovocubo (NED)

Leo (ARM)

Uragan Ivano-Frankivsk (UKR)

Halle-Gooik (BEL)