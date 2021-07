Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League inizia il 21 agosto

La UEFA Futsal Champions League torna al suo classico formato nel 2021/22. La stagione inizierà con le partite del turno preliminare che si giocheranno dal 21 al 25 agosto.

Quattro nazioni (Spagna, Portogallo, Russia e Kazakistan) accedono con due squadre a testa. Le otto rappresentanti di queste nazioni – compresi i campioni in carica dello Sporting CP – sono tra le 23 squadre con i coefficienti più alti qualificati di diritto al turno principale, il cui sorteggio verrà effettuato il 30 agosto.

Le altre 32 squadre partono dal turno preliminare, con otto gironi da quattro giocati in mini tornei in sede unica. Le vincitrici dei gironi e la migliore seconda raggiungeranno i club del turno principale.

Gironi turno preliminare

Le giocate più belle della Futsal Champions League

Gruppo A (21–24 agosto): Luxol St Andrews Futsal (MLT), Proekt (MKD, club ospitante), Dolphins Ashdod (ISR), Cefn Druids (WAL)

Gruppo B (22–25 agosto): Futsal Minerva (SUI, club ospitante), Dinamo Plus (MDA), Varna City (BUL), Fiorentino (SMR)

Gruppo C (21–24 agosto): Haladás VSE (HUN), Differdange (LUX), KF Tirana (ALB, club ospitante), Utleira Idrettslag (NOR)

Gruppo D (21–24 agosto): JB Futsal Gentofte (DEN), SMS Viimsi (EST, club ospitante), Hammarby (SWE), Sparta Belfast (NIR)

Gruppo E (21–24 agosto): KMF FON (SRB), MFC CIU (GEO), Blue Magic FC Dublin (IRL), Titograd (MNE, club ospitante)

Gruppo F (21–24 agosto): Araz Naxçivan (AZE), Kampuksen Dynamo (FIN), Raba (LVA, club ospitante), Europa (GIB)

Gruppo G (21–24 agosto): APOEL (CYP), Doukas (GRE, club ospitante), Diamant Linz (AUT), Encamp (AND)

Gruppo H (21–24 agosto): Weilimdorf (GER, club ospitante), Liqeni (KOS), London Helvecia (ENG), Tavşançalı (TUR)

• All'esordio: Proekt, Tavşançalı, Cefn Druids, Europa, Liqeni, CIU, Haladás, FON.

• L'Araz, medaglia di bronzo nel 2014, è alla sua 16esima partecipazione (dietro solo al Kairat Almaty); l'Encamp alla 15esima.

• La Dinamo Plus in passato ha partecipato come Dinamo Chişinău.

Calendario

Sorteggio turno principale: 14:00 CET, 30 agosto

Turno principale: 26–31 ottobre

Sorteggio turno elite: 14:00 CET, 3 novembre

Turno elite: 30 novembre–5 dicembre

Sorteggio fase finale: da decidere

Fase finale: 28/29 aprile e 30 aprile/1 maggio (da confermare)

Squadre che entrano nel turno principale

Highights finale 2021: Barça - Sporting CP 3-4

Sporting CP (POR, detentori)

Barça (ESP)

Kairat Almaty (KAZ)

Benfica (POR)

Levante (ESP)

Tyumen (RUS)

Dobovec (SVN)

Sinara Ekaterinburg (RUS)

Atyrau (KAZ)

Kauno Žalgiris (LTU)

Pesaro (ITA)

Record Bielsko-Biała (POL)

Olmissum (CRO)

Mostar SG (BIH)

ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA)

SK Plzeň (CZE)

United Galati (ROU)

Lučenec (SVK)

Viten Orsha (BLR)

Hovocubo (NED)

Leo (ARM)

Uragan Ivano-Frankivsk (UKR)

Belgian entrants TBC (BEL)