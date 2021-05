Sporting prima finalista di Futsal Champions League

Lo Sporting CP batte 5-2 l'Inter FS in semifinale e sarà protagonista della finale di UEFA Futsal Champions League, in programma lunedì a Zara.

Per i vincitori del 2019 si tratta della quarta apparizione in finale; i lusitani sfideranno la vincente della semifinale tra Barça e Kairat Almaty.

Come nel 2019, lo Sporting elimina in semifinale l'Inter, cinque volte vincitrice della competizione. Portoghesi avanti al 2' con Diego Cavinato sugli sviluppi di un cross di Alex Merlim, mal controllato da Jesús Herrero. L'Inter pareggia a metà primo tempo con Borja, che sfrutta un corner di José Raya, ma passano pochi secondi e lo Sporting torna avanti grazie a un gol del portiere Guitta in proiezione offensiva.

In avvio di ripresa i lusitani calano il tris con Taynan e dopo l'autorete di Lucas Trípodi che riavvicina l'Inter prendono definitivamente il largo con Pany Valera ed Erick.