Futsal Champions League: anteprima semifinali

Le semifinali di UEFA Futsal Champions League che si giocheranno sabato a Zara sembrano un déjà-vu.

I cinque volte campioni dell'Inter (record della competizione) affronteranno in semifinale lo Sporting CP, poi in serata i detentori del Barça giocheranno contro il Kairat Almaty per l'accesso alla finale. Le stesse sfide, infatti, si sono giocate due anni fa nella stessa fase del torneo. In quell'occasione lo Sporting e gli allora organizzatori del Kairat vinsero le rispettive gare approdando in finale dove vinsero i portoghesi. Ciò significa che tutte e quattro le squadre presenti alla Krešimir Ćosić Arena hanno già vinto la competizione almeno una volta.

Una delle rivalità più antiche della competizione si rinnoverà sabato nella prima semifinale in programma a Zara. Le due squadre si sono affrontate nel secondo turno di qualificazione 2004/05 con un'indimenticabile vittoria dell'Inter per 4-3, prima della rivincita dello Sporting nella semifinale di dieci anni dopo dove hanno trionfato i portoghesi per 1-0. Negli ultimi tre e più importanti precedenti, l'Inter ha vinto le finali del 2017 e 2018 battendo lo Sporting rispettivamente 7-0 e 5-2, mentre questi ultimi si sono imposti per 5-3 nella semifinale del 2019, giocata all'Almaty Arena dove ne aveva subiti sette due anni prima.

Highlights quarti di finale: Sporting - KPRF 3-2 

Dieguinho, autore di una tripletta in quella partita, non è più allo Sporting ma nella sfida di Zara ci saranno molti reduci di quella semifinale. Non ci sarà per infortunio l'ex pivot dell'Inter, oggi allo Sporting, Cardinal mentre il compagno di squadra Vinicius Rocha è squalificato dopo la grande prestazione nel 3-2 di giovedì contro il KPRF. L'Inter ha superato senza troppe difficoltà i russi dell'Ugra Yugorsk per 3-0, ma questa volta dovrà vedersela contro uno Sporting imbattuto da 45 gare ufficiali, ovvero da gennaio 2020.

Se la vittoria dello Sporting nel 2019 ad Almaty è stata in controtendenza rispetto ai precedenti tra le due squadre, il 5-2 del Kairat sul Barça davanti a 12.090 spettatori (record della competizione) è stato perfettamente in linea con i precedenti europei contro i Blaugrana. Nel 2015, infatti, il Kairat aveva vinto 3-2 nella finale di Lisbona, e due anni prima a Tblisi si era imposto 5-4 in semifinale vincendo poi il titolo. In entrambe le occasioni il Barça si presentava all'appuntamento da campione in carica, proprio come questa volta.

Highlights quarti di finale: Kairat Almaty - Benfica 6-2 (dts)

Il Kairat è dovuto arrivare ai supplementari per battere il Benfica 6-2 nei quarti di mercoledì, qualificandosi per la decima volta in semifinale (record). Il Kairat dovrà fare a meno del portiere Higuita per squalifica, ma in porta schiererà il 19enne Narun Serikov, autore di un'ottima prestazione nei quarti dopo essere arrivato a Zara solo il giorno prima per l'indisponibilità di Dudu. Il Barça invece ha battuto il Dobovec 2-0 nonostante l'assenza per infortunio in questa fase finale di due giocatori chiave come il capitano Sergio Lozano e il portiere Miquel Feixas.