Il Barça in semifinale di UEFA Futsal Champions League

I campioni in carica del Barça e i due volte campioni del Kairat Almatysi si sono imposti nelle rispettive sfide dei quarti di finale disputatesi mercoledì e sabato si sfideranno in semifinale a Zara.

Il Kairat ha superato il Benfica ai supplementari, mentre il Barça ha avuto la meglio sul Dobovec, all'esordio nelle fasi finali. Negli altri quarti di finale di giovedì, l'Inter FS affronterà l'Ugra Yugorsk mentre lo Sporting CP giocherà contro il KPRF.

Mercoledì

Il gol di Duaran Tursagulov nei supplementari dopo un'azione solitaria ha dato il via alla vittoria del Kairat. Il Benfica parte forte ma va sotto al 16' con Gadeia bravo a finalizzare un uno-due con Fernandinho. Dopo pochi secondi di gioco arriva il pari di Afonso Jesus che devia in rete il tiro di Jacaré.

A metà del secondo tempo, Edson ruba un pallone nella metà campo del Benfica, si gira e riporta in vantaggio il Kairat. Il portiere dei kazaki, Higuita, viene espulso e per rimpiazzarlo entra in campo il 19enne Narun Serikov, arrivato a Zara martedì. A sei minuti dalla fine il Benfica trova nuovamente il pari, questa volta con una conclusione potente e angolata di Tiago Brito dopo un passaggio di Robinho.

Il Kairat ai supplementari cambia marcia e segna altri quattro gol con Tursagulov, Gadeia, Fernandinho e Birzhan Orazov.

Barça - Dobovec 2-0

Il Barça, detentore del titolo, stacca il biglietto per la semifinale contro Kairat. Il Dobovec resiste bene nelle battute inizialo, ma non riesce a replicare a metà del primo tempo al fulmineo tiro al volo dalla lunga distanza dell'MVP della finale dell'anno scorso Ferrao. Aicardo raddoppia poco dopo e il Barça chiude senza affanni contro il primo club sloveno ad approdare alla fase finale.

Giovedì

Inter FS - Ugra Yugorsk: 15:00 CET

Sporting CP - KPRF: 20:00 CET



Semifinali

Sabato

SF1 – Barça - Kairat: 15.00 CET o 20:00 CET

SF2 – Inter/Ugra - Sporting/KPRF: 15.00 CET o 20:00 CET

Finale

Lunedì

Vincente SF1 - Vincente SF2: 20:00 CET