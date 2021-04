Guida alla città ospitante della Futsal Champions League: Zara

Situata sulla costa adriatica, Zara è la più antica città della Croazia ad essere sempre stata abitata.

Oggi vi abitano circa 75.000 persone ed è la seconda città più grande della Dalmazia nonché tra i più importanti poli turistici della nazione.

Lo stadio: Krešimir Ćosić Arena



L'Arena Krešimir Ćosić è stata aperta nel maggio 2008. Ha ospitato importanti partite di Coppa Davis (tennis) e partite del Campionato del Mondo di pallamano maschile del 2009.

Getty Images/iStockphoto

Nell'impianto gioca la squadra di basket del KK Zadar; l'arena prende il nome da un ex calciatore del club, Krešimir Ćosić, che ha giocato 303 partite in nazionale (record mondiale) e vinto due Coppe del Mondo FIBA ed è stato in seguito vice ambasciatore della Croazia a Washington. Membro della FIBA Hall of Fame (2007), Ćosić è considerato uno dei migliori sportivi croati del XX secolo.

Zara: cosa fare

L'organo marino di Zara Hemis via AFP

Lungomare Riva

Il lungomare di Zara è un tratto idilliaco di sabbia, mare, palme e vista sulle isole vicine. La Riva (letteralmente 'lungomare') è una pittoresca passeggiata nei pressi della città vecchia, che un tempo era una roccaforte mentre adesso è un luogo per passeggiare e rilassarsi.

Organo marino

Una banchina di cemento armato è stata trasformata in un pluripremiato strumento musicale architettonico da Nikola Bašić nel 2005. Sotto i gradini, infatti, c'è un sistema di tubi che suona delle note a seconda del movimento delle onde proprio come un organo.

Porta di Terraferma

In città rimangono quattro grandi portali veneziani del XVI secolo, di cui la più nota è la Porta di Terraferma, risalente al 1543. Un arco trionfale decorato con motivi che includono il patrono di Zara, Crisogono, e lo scudo di San Marco.