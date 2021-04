Anteprima quarti di finale UEFA Futsal Champions League

Mercoledì e giovedì si scriverà un piccolo pezzo di storia quando si giocheranno per la prima volta i quarti di finale di UEFA Futsal Champions League.

Le Finals, che si giocheranno alla Krešimir Ćosić Arena di Zadar (in Croazia), vedranno la partecipazione di otto squadre invece di quattro come nelle precedenti edizioni per venire incontro alle esigenze di questa stagione e per semplificare il format di quest'anno. All'evento, che si giocherà con sfide a eliminazione diretta, parteciperanno sei ex vincitrici. Kairat Almaty e Benfica scenderanno in campo mercoledì nel primo pomeriggio, mentre i campioni in carica del Barça affronteranno il Dobovec, formazione all'esordio nella fase finale, in serata.

I cinque volte campioni dell'Inter (record della competizione) daranno il via alle partite di giovedì affrontando i rivali della finale del 2016, ovvero l'Ugra Yugorsk, mentre in serata l'altra squadra russa, il KPRF, se la vedrà contro i campioni del 2019 dello Sporting CP. Le semifinali si giocheranno sabato, mentre la finale sarà lunedì.

Ecco una breve guida alle sfide dei quarti di finale.

Mercoledì

Highlights: guarda la vittoria del Kairat nel 2015

Due ex campioni daranno il via alle partite di Zadar quando i due volte vincitori del Kairat affronteranno i campioni del 2010 del Benfica - squadra che aveva avuto la meglio proprio sul Kairat per 5-3 nel turno elite della passata stagione ad Almaty. Nelle due formazioni ci saranno tanti ex passati nell'altra squadra la scorsa estate, come Fernandinho che prima di andare al Kairat aveva segnato oltre 100 gol col Benfica, oppure come la stella iraniana Hossein Tayebi, passato dall'Almaty al Lisbon andando subito in gol.

I tre titoli del Barça

Sono passati poco più di sei mesi da quando il Barça ha vinto da padrone di casa il suo terzo titolo nella fase finale del 2020 posticipata. Da allora però i catalani hanno avuto risultati altalenanti e non ha aiutato in questo senso la lunga assenza per infortunio dell'uomo simbolo e trascinatore, Sergio Lozano. Gli spagnoli affronteranno il Dobovec, prima squadra slovena a raggiungere la fase finale, una formazione a forti tinte croate data la presenza di Vedran Matošević, Luka Perić e Tihomir Novak in campo, e Kujtim Morina in panchina. Tuttavia per i quarti di finale il Dobovec dovrà rinunciare per squalifica al suo trascinatore Krisjian Čujec.

Giovedì

Highlights 2018: il quinto trionfo dell'Inter

Esattamente quasi cinque anni fa da quando gli esordienti russi dell'Ugra hanno battuto a sorpresa per 4-3 i padroni di casa nella finale di Guadalajara, le due squadre si ritrovano nuovamente contro. Da allora i giganti spagnoli hanno vinto altri due titoli arrivando a cinque complessivi, ma se i risultati in campionato sono stati altalenanti in questa stagione, nelle ultime settimane hanno ingranato battendo il Barça in due finali - Coppa di Spagna e Supercoppa di Spagna. Nell'Ugra, tra i reduci di quella finale del 2016, ci sono Andrei Afanasev, Katata, Danil Davydov e Ivan Signev.

Highlights 2019: lo Sporting vince ad Almaty

Lo Sporting ha vinto la prima edizione rinnovata della UEFA Futsal Champions League nel 2019 e sarà la sesta ex vincitrice a scendere in campo nella fase finale di Zadar. I portoghesi affronteranno il KPRF, squadra che ha vinto il bronzo l'anno scordo all'esordio. Lo Sporting, dall'attacco molto prolifico nel cammino verso la fase finale, può contare sullo stesso nucleo di giocatori che ha vinto due anni fa ad Almaty ma dovrà rinunciare all'infortunato Cardinal anche se potrà contare su un giovane pivot che ha fatto molto bene, ovvero Zicky Té, calciatore venuto fuori dal vivaio dello Sporting. Il KPRF, che non ha ancora perso una partita in Europa se non ai rigori, ha mostrato una grande forza mentale nel doppio confronto di campionato in casa dell'Ugra la scorsa settimana, dove ha perso 10-2 ma poi vinto 6-1 il giorno dopo. Tuttavia, in quella prima partita il capitano Romulo ha subito un infortunio che lo terrà fuori da questa fase finale.

Semifinali

Sabato

SF1 – Barça/Dobovec - Kairat/Benfica: 15.00 CET o 20:00 CET

SF2 – Inter/Ugra - Sporting/KPRF: 15.00 CET o 20:00 CET

Finale

Lunedì

Vincente SF1 - Vincente SF2: 20:00 CET