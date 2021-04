Sei ex vincitrici alle Finals di UEFA Futsal Champions League

Le otto squadre qualificate alle Finals di UEFA Futsal Champions League sono state decise dagli ottavi di finale; oltre ai campioni in carica del Barça, ci sono altre cinque ex vincitrici del torneo.

Il ranking ha già deciso gli accoppiamenti dei quarti di finale. Il Barça affronterà il Dobovec, l'Inter FS contro l'Ugra Yugorsk in una sorta di ripetizione della finale del 2016, lo Sporting CP contro il KPRF mentre il Kairat Almaty giocherà contro il Benfica. Le vincenti delle sfide in gara unica accederanno alla fase finale a otto squadre in programma dal 28 aprile al 3 maggio alla Krešimir Ćosić di Zara.

Sabato 20 febbraio

Ugra Yugorsk - Vytis 3-0

L'Ugra si è qualificato ai quarti dove affronterà l'Inter - squadra battuta nel 2016 quando ha vinto il titolo Ugra Yugorosk

I campioni del 2016 hanno battuto i campioni della Lituania grazie alle reti di Andrei Afanasyev, Aleksandr Pirogov e Aleksandr Vinogradov.

Kairat Almaty - United Galati 6-1

Il Kairat si è qualificato alla fase finale per la nona volta Kairat Almaty

I due volte campioni del Kairat parteciperanno per la nona volta alla fase finale (un record) grazie ai gol di Rangel, Savio Valadares, Fernandinho, Edson, Chingiz Yesenamanov e Birzhan Orazov contro gli esordienti della Romania che hanno segnato il gol della bandiera con Andrei Craciun.

Sporting CP - Chrudim 5-1

I campioni del 2019 nel 2002 hanno ospitato l'unica precedente fase finale a otto squadre. In partita la formazione ceca aveva accorciato le distanza con Everton dopo i gol del 20enne prodotto delle giovanili Tomàs Paço e Diego Cavinato, salvo venire poi travolti dalle reti di Tomás Paço, ancora in gol, Erick e Vinícius Rocha.

Olmissum - KPRF 1-2

I croati, all'esordio nella competizione, avevano segnato dopo nove minuti con Nikola Pavić, ma dopo pochi secondi Yanar Asadov ha pareggiato i conti per la formazione arrivata terza nel 2020. Sul finale lo stesso Asadov ha segnato il gol che è valso la qualificazione alla fase finale

Benfica - Berettyóújfalu 5-0

Il Benfica punta al secondo titolo Isabel Cutileiro via SL Benfica

Robinho, Nilson Miguel, Ivan Chishkala, Jacaré e Fábio Cecílio sono andati in gol per i campioni in carica del 2010 contro gli esordienti dell'Ungheria.

Venerdì 19 febbraio

Inter FS - Kherson 4-2

L'Inter ha battuto con non poche difficoltà il Kherson Inter FS

I gol negli ultimi due minuti di Cecilio Morale e del portiere Jesùs Garcìa hanno qualificato i cinque volte campioni (record) alla fase finale.

Barça - ACCS Asnières Villeneuve 92 2-1

Lo splendido colpo di tacco di Edu su punizione di Ortiz ha portato in vantaggio l'ACCS che ha poi colpito due legni. Prima della ripresa Ferrao ha pareggiato i conti e al 35' Ximibha ha segnato al volo il gol qualificazione per i campioni in carica.

Ferrao festeggia il gol dei campioni in carica Icon Sport via Getty Images

Giovedì 18 febbraio

Aktobe 1-2 Dobovec

Il Dobovec è diventata la prima squadra slovena a raggiungere la fase finale dopo la vittoria in rimonta in Kazakistan grazie alle reti di Vedran Matošević e Klemen Duščak.

Accoppiamenti fase finale

QF1: Barça (1° posto nel ranking) - Dobovec (8°)

QF2: Inter FS (2°) - Ugra Yugorsk (7°)

QF3: Sporting CP (3°) - KPRF (6°)

QF4: Kairat Almaty (4°) - Benfica (5°)

SF1: Barça/Dobovec - Kairat/Benfica

SF2: Inter/Ugra - Sporting/KPRF

Finale: Vincente SF1 - Vincente SF2

Ranking per coefficienti

Barça (ESP, holders) 69.001

Inter FS (ESP) 60.667

Sporting CP (POR) 57.999

Kairat Almaty (KAZ) 35.667

Benfica (POR) 33.332

KPRF (RUS) 24.000

Ugra Yugorsk (RUS) 20.333

Dobovec (SVN) 14.501

