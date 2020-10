Squadre partecipanti alla UEFA Futsal Champions League 2020/21

La UEFA Futsal Champions League 2020/21 vede in gara 55 squadre, 46 delle quali parteciperanno al sorteggio del turno preliminare. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming giovedì 27 ottobre alle 13:30 (CET).

Quattro nazioni (Spagna, Portogallo, Russia e Kazakistan) hanno diritto a iscrivere due squadre. Le loro otto rappresentanti, tra cui il Barça campione in carica, sono tra le nove squadre con i coefficienti più alti e partecipano direttamente ai sedicesimi insieme agli sloveni del Dobovec. Le altre 46 formazioni iniziano dal turno preliminare a novembre, che come tutte le fasi di questa edizione verrà disputato in gara unica.

Il Barça, che l'11 ottobre ha vinto il suo terzo titolo, è affiancato da Inter FS (cinque volte vincitore, record) e dalle ex campioni dello Sporting CP, Kairat Almaty, Benfica e TTG-Ugra.

Il KPRF, terzo classificato nel 2020, torna dopo aver vinto per la prima volta il campionato, mentre Murcia FS (secondo nell'ultima edizione) e Tyumen (quarto) non si sono qualificate.

In gara ci sono 11 esordienti tra cui i francesi dell'ACCS Asnières Villeneuve 92, che quest'estate hanno acquistato i pluricampioni Ricardinho e Ortiz dall'Inter.

Calendario degli incontri



Turno preliminare: 24–29 novembre

Sedicesimi di finale: 12–17 gennaio

Ottavi di finale: 16–21 febbraio

Fase finale (quarti, semifinali e finale): aprile/maggio (da conf.)

*esordienti

Qualificate di diritto ai sedicesimi

Barça (ESP, campione in carica) coefficiente 69,001

Inter FS (ESP) 60,667

Sporting CP (POR) 57,999

Kairat Almaty (KAZ) 35,667

Benfica (POR) 33,332

KPRF (RUS) 24,000

TTG-Ugra (RUS) 20,333

Aktobe (KAZ) 16,000

Dobovec (SVN) 14,501

Partecipanti al turno preliminare

Pesaro (ITA) 14,167

Kherson (UKR) 14,000

Record Bielsko-Biała (POL) 10,502

Chrudim (CZE) 10,333

Vytis (LTU) 7,749

Leo Futsal Club (ARM) 7,500

Araz Naxçivan (AZE) 6,999

Olmissum (CRO)* 6,834

Berettyóújfalu (HUN) 6,500

Futsal Team Charleroi (BEL) 6,000

Viten Orsha (BLR) 5,501

Luxol St Andrews (MLT) 5,167

Lučenec (SVK) 4,916

Crvena zvezda (SRB)* 4,667

Hovocubo (NED) 4,667

Hohenstein-Ernstthal (GER) 3,833

Shkupi 1927 (MKD) 3,833

United Galati (ROU)* 3,667

Futsal Minerva (SUI) 3,376

FC Salines (BIH)* 2,834

Omonia Nicosia (CYP) 2,417

FC Prishtina (KOS)* 2,334

London Helvecia (ENG) 2,168

ACCS Asnières Villeneuve 92* (FRA)

Futsal Gentofte (DEN) 2,084

Tbilisi State University (GEO) 2,000

Allstars Wiener Neustadt (AUT) 2,000

Hammarby (SWE)* 1,667

Petrow (LVA)* 1,667

SMS Vimsi (EST) 1,500

Akaa (FIN)* 1,333

KMF Titograd (MNE) 1,167

Lynx FC (GIB) 1,001

AEK Futsal Club (GRE) 0,750

KF Tirana (ALB) 0,750

Piyalepaşa (TUR)* 0,667

Utleira Idrettslag (NOR)* 0,667

Dolphins Ashdod (ISR)* 0,583

Differdange (LUX) 0,583

Blue Magic FC Dublin (IRL) 0,583

Cherno More Vara (BUL)* 0,500

PYF Saltires (SCO) 0,500

Swansea University (WAL)* 0,250

FC Encamp (AND) 0,250

FC Fiorentino (SMR) 0,084

Rosario Futsal Club (NIR)* 0,000