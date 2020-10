Dove guardare le Finals di UEFA Futsal Champions League

ALMATY, KAZAKISTAN - 28 APRILE: un operatore televisivo riprende la finale del terzo posto della UEFA Futsal Champions League 2018/19 tra Inter FS e Barça all'Almaty Arena, il 28 aprile 2019 ad Almaty, in Kazakistan. (Photo by Stephen McCarthy - UEFA/UEFA via Sportsfile)

UEFA via Sportsfile