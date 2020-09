Format UEFA Futsal Champions League 2020/21

La UEFA Futsal Champions League 2020/21 si giocherà in gare singole a eliminazione diretta che porteranno a un torneo finale a otto squadre in sede unica.

Il 16 settembre il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di rimandare e modificare il formato del torneo al fine di ridurre ulteriormente i rischi legati all'attuale situazione di emergenza in tutta Europa del COVID-19. In questo modo la UEFA, i club e le federazioni nazionali avranno più tempo per adattarsi alla situazione e preparare accuratamente le partite, i viaggi e la messa in opera del protocollo UEFA Return to Play.

Ulteriori dettagli e su partecipanti, sorteggi e date delle partite verranno confermati in seguito.

Calendario

Turno preliminare: 24-29 novembre

Sedicesimi di finale: 12-17 gennaio

Ottavi di finale: 16-21 febbraio

Finals: (quarti di finale, semifinali, finale): aprile/maggio da confermare