Calendario UEFA Futsal Champions League 2020/21

Calendario

Sorteggio turno preliminare e principale: 2 settembre, 14:15 CET, Nyon

Turno preliminare: 13–18 ottobre

Turno principale: 22–29 novembre

Sorteggio turno elite: 4 dicembre, Nyon

Turno elite: 16–21 febbraio

Sorteggio fase finale: data da confermare, Minsk

Fase finale: 22 o 23 e 24 o 25 aprile, Arena Minsk

Format

Turno preliminare (13–18 ottobre)

• Le squadre con il ranking più basso entrano in gara a questo turno (il numero esatto dipende dal numero di partecipanti).

• Le squadre saranno sorteggiate in gironi da quattro ed eventualmente da tre (le fasce si baseranno sul coefficiente e sulle squadre preselezionate come ospitanti, sorteggiate separatamente). Le vincitrici dei gironi ed eventualmente le migliori seconde accederanno al turno principale.

Turno principale (22–29 novembre)

Percorso A

• La squadra campione in carica, le 11 squadre con il ranking più alto e le squadre dal 16º al 19º posto nel ranking seguono questo percorso.

• Come al sorteggio precedente, le squadre vengono assegnate a una delle quattro fasce. Quattro squadre vengono designate come ospitanti e sorteggiate separatamente, mantenendo la rispettiva fascia. Sono ammesse sfide tra squadre della stessa nazione; eventuali altre limitazioni saranno confermate prima del sorteggio.

• Le prime tre classificate nei quattro gironi accedono al turno elite.

Percorso B

• Le squadre dal 12° al 15° posto e dal 20° al 22° o 23° posto nel ranking (in base al numero di partecipanti) saranno raggiunte dalle squadre che hanno superato il turno preliminare.

• Come al sorteggio precedente, le squadre vengono assegnate a una delle quattro fasce. Quattro squadre vengono designate come ospitanti e sorteggiate separatamente, mantenendo la rispettiva fascia. Eventuali altre limitazioni saranno confermate prima del sorteggio.

• Le prime classificate nei quattro gironi accedono al turno elite.

Turno elite

• Le 16 squadre formeranno quattro gironi da quattro, da sorteggiarsi il 4 dicembre. Le fasce saranno confermate prima del sorteggio.

• Le prime classificate nei quattro gironi, in programma dal 16 al 21 febbraio, si qualificano per la fase finale.

Fase finale

• La fase finale sarà a eliminazione diretta e si disputerà il 22 o 23 e il 24 o 25 aprile all’Arena Minsk.