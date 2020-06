Quando si gioca la fase finale di Futsal Champions League?

La pandemia mondiale di COVID-19 ha costretto la UEFA a rinviare o annullare la maggior parte delle sue competizioni; la fase finale di UEFA Futsal Champions League 2019/20, in programma il 24 e il 26 aprile a Minsk, è stata rinviata a data da destinarsi.

In semifinale, il Barça affronterà il KPRF, mentre l'altra sfida tra Spagna e Russia vedrà opposti Murcia FS e Tyumen. La manifestazione, alla quale partecipano le quattro vincitrici al turno Elite, si concluderà con la finale e la finale per il terzo posto.

Il 17 marzo, la UEFA ha creato due gruppi di lavoro, che hanno presentato diverse ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali. Al momento non sono state comunicate variazioni di calendario.

Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà mercoledì 17 giugno. UEFA.com annuncerà le nuove date e altre importanti decisioni appena saranno confermate.